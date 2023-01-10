國安基金繼續護盤！維護投資信心及台股穩定

國安基金今（10）日召開第115次例行委員會議，就近期國內外政經情勢等因素進行充分討論。國安基金指出，近期全球仍處通膨升息階段，經濟成長動能趨緩，終端消費需求緊縮，影響我國出口動能。且考量台股為淺碟市場，易受國際主要股市連動影響，因此為穩定股市，決定持續執行任務，以維護投資信心及資本市場穩定。
記者許家禎／台北報導
國安基金自2022年7月13日進場迄今，積極執行護盤任務，同期間台股累計上漲852.34點，累積漲幅6.11%，僅次於美股道瓊8.19%，優於美股（標普1.92%、那指-5.58%及費半5.03%）及韓股1.45%、日股-0.61%、陸股（上海-3.41%）、港股2.33%等主要股市，顯示國安基金有助減緩台股大幅下跌衝擊。
國安基金指出，但近期全球仍處通膨升息階段，經濟成長動能趨緩，終端消費需求緊縮，影響我國出口動能。政府雖已積極採行各項措施，加大振興力道，促進內需擴張及產業發展，但考量台股為淺碟市場，易受國際主要股市連動影響，且俄烏戰爭及地緣政經風險等國際不確定因素仍存，全球股匯市持續大幅波動，影響台股投資信心。為穩定股市，經委員會決議持續執行任務，妥慎運用有限資源，以維護投資信心及資本市場穩定。