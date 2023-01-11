台南路邊驚見「兩隻巨型白兔」！民眾細看笑了：出頭很多

春節走春景點優惠懶人包！歐式城堡飄雪花海　松菸玩整天

▲今年春節假期長達10天，不少民眾都會規劃出遊走走，各大景點也推出限定優惠、活動，包括佐登妮絲城堡廣受好評的浪漫雪景將延長至1/29。（圖／品牌提供）
▲今年春節假期長達10天，不少民眾都會規劃出遊走走，各大景點也推出限定優惠、活動，包括佐登妮絲城堡廣受好評的浪漫雪景將延長至1/29。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

今年農曆春節連假長達10天，不出遊走春實在太浪費了，各大景點也推出限定優惠、活動，包括佐登妮絲城堡「歐洲嘉年華」，除了有新春限定花海、整點飄雪、必拍白色小兔外，還有表演以及限定的星光票，帶你體驗異國節慶氛圍。宜蘭傳藝中心推出春節限定活動，宜蘭縣民在初一至初二免費入園，有必拍的咚咚兔藝術裝置，還有濃濃年味的表演活動，體驗傳統與藝術結合的農曆年節；台北松菸括響應兔年有超過300隻以上的miffy跨界創意作品「玩玩兔米飛創意展」，陪伴民眾迎接兔年！

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▲佐登妮絲城堡到來雪景春節，還有限定兔年打卡點，夜間變身可愛的彩色夜光兔。（圖／品牌提供）
▲佐登妮絲城堡到來雪景春節，還有限定兔年打卡點，夜間變身可愛的彩色夜光兔。（圖／品牌提供）
【佐登妮絲城堡「歐洲嘉年華」】

佐登妮絲城堡即將推出「歐洲嘉年華」活動，聖誕節廣受好評的浪漫雪景也將延長至1/29，並且特別在新年檔期將歐洲嘉年華的歡樂氣氛搬到台灣來，園區周周有不同主題的歐洲舞蹈，不同的街頭藝人帶給大家豐富的演出，除此之外，佐登妮絲城堡還打造兔年限定打卡點，全園區112隻超萌白色兔子座落園區花園，夜間變身可愛的彩色兔子，在新年帶給民眾滿滿吉祥瑞氣。

佐登妮絲城堡延續2022年12歲以下孩童免費入園的措施，並且特別在元宵節假日（2/4、2/5）兩日加開星光票入園，前500名入園還可免費領取「發光啵啵球」，讓旅客提著啵啵球在夜晚與城堡千萬燈光夜景相會輝映，打造最富異國浪漫風情的元宵網美打卡點！同時也宣布往後每個月的1號將是「城堡嘉義日」，自2/1起，嘉義縣及嘉義市的居民只要出示身分證明設籍嘉義，就能享有100元入園優惠。

▲過年走春美照必須拍！絕不能錯過宜蘭傳藝全區內十尺高藝術裝置咚咚兔遊傳藝。（圖／傳藝中心提供）
▲過年走春美照必須拍！絕不能錯過宜蘭傳藝全區內十尺高藝術裝置咚咚兔遊傳藝。（圖／傳藝中心提供）
【宜蘭傳藝園區「玩one 兔two 獅three 」】

宜蘭傳藝園區以「兔躍獅跳」為發想，將傳統年節融入新世代的玩樂解方，推出「傳藝走春　玩one 兔two 獅three」春節活動。絕不能錯過十尺高藝術裝置「咚咚兔遊傳藝」、「謝謝平安大燈籠」。展示館還有《聖獸除瘟錄》沉浸式劇場，結合五種臺灣獅陣，加上除煞鎮瘟的創意敘事，透過實拍、2D與3D動畫創作，再融入文化內容策進院的最新科技4DViews，重新轉譯獅陣文化。同時推出新春限定活動，宜蘭縣民初一（1/22）初二（1/23）免費入園。

【松菸「藝遊春節」】

過年期間來松山文創園區有多檔新展覽可逛，推薦可安排一日遊行程，包括響應兔年有超過300隻以上的miffy跨界創意作品「玩玩兔米飛創意展」；製菸工廠裡17座古董級消防栓箱，以在地的飲食文化和服裝風尚為主題，打造「米飛X台味蒐集之旅」並結合集章活動可兌換限量神祕小禮！還有玩具迷不能錯過的「Adventure Festa Recap展」等，以及新品牌「巴巴小麥所」正式亮相和優惠好康活動等，陪伴民眾一起迎接兔年！

▲松菸響應兔年有超過300隻以上的miffy跨界創意作品「玩玩兔米飛創意展」。（圖／松菸提供）
▲松菸響應兔年有超過300隻以上的miffy跨界創意作品「玩玩兔米飛創意展」。（圖／松菸提供）

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