春節走春景點優惠懶人包！歐式城堡飄雪花海　松菸玩整天

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佐登妮絲城堡即將推出「歐洲嘉年華」活動，聖誕節廣受好評的浪漫雪景也將延長至1/29，並且特別在新年檔期將歐洲嘉年華的歡樂氣氛搬到台灣來，園區周周有不同主題的歐洲舞蹈，不同的街頭藝人帶給大家豐富的演出，除此之外，佐登妮絲城堡還打造兔年限定打卡點，全園區112隻超萌白色兔子座落園區花園，夜間變身可愛的彩色兔子，在新年帶給民眾滿滿吉祥瑞氣。
佐登妮絲城堡延續2022年12歲以下孩童免費入園的措施，並且特別在元宵節假日（2/4、2/5）兩日加開星光票入園，前500名入園還可免費領取「發光啵啵球」，讓旅客提著啵啵球在夜晚與城堡千萬燈光夜景相會輝映，打造最富異國浪漫風情的元宵網美打卡點！同時也宣布往後每個月的1號將是「城堡嘉義日」，自2/1起，嘉義縣及嘉義市的居民只要出示身分證明設籍嘉義，就能享有100元入園優惠。
【宜蘭傳藝園區「玩one 兔two 獅three 」】
宜蘭傳藝園區以「兔躍獅跳」為發想，將傳統年節融入新世代的玩樂解方，推出「傳藝走春 玩one 兔two 獅three」春節活動。絕不能錯過十尺高藝術裝置「咚咚兔遊傳藝」、「謝謝平安大燈籠」。展示館還有《聖獸除瘟錄》沉浸式劇場，結合五種臺灣獅陣，加上除煞鎮瘟的創意敘事，透過實拍、2D與3D動畫創作，再融入文化內容策進院的最新科技4DViews，重新轉譯獅陣文化。同時推出新春限定活動，宜蘭縣民初一（1/22）初二（1/23）免費入園。
【松菸「藝遊春節」】
過年期間來松山文創園區有多檔新展覽可逛，推薦可安排一日遊行程，包括響應兔年有超過300隻以上的miffy跨界創意作品「玩玩兔米飛創意展」；製菸工廠裡17座古董級消防栓箱，以在地的飲食文化和服裝風尚為主題，打造「米飛X台味蒐集之旅」並結合集章活動可兌換限量神祕小禮！還有玩具迷不能錯過的「Adventure Festa Recap展」等，以及新品牌「巴巴小麥所」正式亮相和優惠好康活動等，陪伴民眾一起迎接兔年！