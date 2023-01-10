稅收超徵是估測失準、管理失靈？財政部澄清說明

2021年度及2022年度全國賦稅收入實徵數，分別高於各該年度預算數達新臺幣4327億元（增加17.7%）及4950億元（增加18.2%），但外界多認為這反映預算編列估測失準或數字管理失靈。為此，財政部今（10）日特別針對二年度實徵數大於預算數做出說明，強調賦稅收入自籌編至執行完畢有近2年時間落差，這段期間還要看經濟情勢變化、經濟成長率及上市櫃公司獲利情形，因此預測值與實際值常有落差，各國也常發生這樣的狀況，其差異數達10%以上也常有。
記者許家禎／台北報導
財政部指出2021年全國賦稅收入實徵淨額2兆8742億元，較全年度預算數2兆4415億元增加4327億元（達成率117.7%），主要增加稅目為營所稅、證交稅及營業稅。2022年全國賦稅收入實徵數3兆2191億元，已達預算數2兆7242億元之118.2%，主要增加稅目為營所稅及綜所稅。
財政部說明，賦稅收入自籌編至執行完畢有近2年時間落差（前一年度4月至當年度12月），稅收預測涉及未來經濟情勢變化，相關參數如經濟成長率及上市櫃公司獲利成長情形等，之預測值與實際值常有落差，造成稅收實徵數較預算數增加或減少，而看看各主要國家也普遍存在無法精準預測稅收之情形，其差異數達10%以上也常有之。
為期稅收估測更貼近實際，財政部刻以營業稅為例，研議運用智慧系統建立中央政府稅課收入估測模型，並持續掌握最新經濟情勢及稅收估測相關因素，以及參考相關稅目申報繳稅情形等，作為稅收編列參考資訊，以提升稅收預算編列準確度。
財政部也說，近年稅課收入實徵數超過預算數部分，均依預算法規定納入國庫統籌運用，以減少舉債、增加還本或累計賸餘。自2018年度至2022年度中央政府總預算原編列債務舉借預算數合計4825億元，均未舉借，並依公共債務法第12條第2項規定，審視歲入執行狀況增加還本，綜計2018年度至2022年度實質還債達5227億元，有助減緩政府債務累積。