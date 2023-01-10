朱宗慶2023擊樂劇場《木蘭》　新春震撼重現

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朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，「我們就像木蘭，在劇變時局中懷著不得不勇敢的堅韌心境。」在跨越2021年來到2022年之際，樂團曾將擊樂劇場《木蘭》做了精修，於全台巡演，當時雖然口碑反應熱烈，但由於疫情種種，總有受限之感，因此，該次巡演結束當下，樂團便已決定， 要在2023年、也是擊樂劇場《木蘭》定版的10週年再度搬演此作，分享給更多觀眾。
他指出，要能構成「擊樂劇場」，在打擊樂的主體性和跨界融合的深度上，都必須經得起考驗，而《木蘭》是以打擊樂團自創團以來即不斷嘗試跨界演出，並經歷過這十多年的不斷重演，且每次再演，都是再創作與再進化，才能細磨到現在的成熟模樣。
出身傳統戲曲領域的導演李小平提到，擊樂劇場《木蘭》的出現與成熟發展，具有台灣社會「融合傳統與現代」的文化意義，「這是以京劇為材、最成熟對話的成果，在這十來年的5度公演的演變，其實漸漸強化了擊樂劇場的本意，並且是台灣文化現況成熟期的集體智慧。」
李小平表示，包括作曲家洪千惠、舞台設計王孟超、燈光設計車克謙、多媒體設計王奕盛、服裝設計林秉豪，每一位合作的藝術家，都是專業領域的一時之選，他們也在每次演出中，激化起這些領域的成熟能量，與《木蘭》一同創造出當下最佳的狀態。
朱宗慶表示，經典之所以為經典，即在於值得一看再看，現在觀眾看《木蘭》，已經分不清打擊樂器是樂器還是道具、演出者是京劇演員還是打擊樂團團員。
他說，「每次都有不同感受、想像與感動，這也是讓我決定一演再演的原因。」2023年的擊樂劇場《木蘭》，將再度以兩版的卡司，在呈現不同世代演出者的實力特色之際，保有不變的震撼與感動人心的力量。
2023擊樂劇場《木蘭》將在2月9日至12日於台北國家戲劇院連演6場，2月18日至19日於高雄衛武營戲劇廳，以及2月25日至26日於台中國家歌劇院大劇院進行巡演。票券以全面啟售，單筆4張以上享85折優惠，更多購票資訊請洽OPENTIX兩廳院文化生活。