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廣州殯儀館「火化不通知」　賣號碼牌、出殯延後亂象叢生

▲中國染疫人口激增，廣州殯儀館自去年12月底以來迎來大批排隊人潮。（圖／翻攝自推特）
▲中國染疫人口激增，廣州殯儀館自去年12月底以來迎來大批排隊人潮。（圖／翻攝自推特）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國鬆綁防疫政策但國內疫情仍舊嚴峻，許多城市因為染疫人口激增，導致醫院不堪負荷，甚至出現民眾要到殯儀館火化還得大排長龍的情況。在廣州甚至有民眾目睹，市立殯儀館外有人「倒賣號碼牌」想發疫情財，反遭其餘等候家屬圍毆，就連警方到場也攔不住。

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中國多地疫情爆發，在感染人數激增過後，自12月起陸續傳出大批染疫民眾過世消息，就連殯儀館也一時間忙不過來，社群平台上充斥不少衍生亂象的畫面。廣州殯儀館更從上月起停止辦理遺體告別儀式，家屬連具體火化日期也不會知道，一般職員更無法向外界表明具體火化日期。

▲廣州殯儀館內有人賣號賺錢遭圍毆（圖／翻攝自推特）
▲社群媒體上中國網友廣傳在廣州殯儀館外，有黃牛因為賣號碼牌賺錢遭圍毆。（圖／翻攝自推特）
根據《香港01》報導，本周廣州殯儀館外如今已經「無人排隊」，有民眾表示在上個月平安夜時自己排了七個小時隊，發現現場有人販賣「火化號碼牌」開價甚至炒到人民幣8000元（約新台幣3萬6千元）之高，自己不願付天價插隊只能乖乖排隊，但近期卻發現染疫母親遺體就連火化了也沒告知家屬，直到他查詢資料後才知道連最後一面都見不到。

當天社群網站上也流傳多部影片，畫面紀錄現場黃牛正在販賣號碼牌，其餘家屬疑似不滿他賺取「死人財」與其扭打成堆，現場殯儀館保全也試圖阻止，但就連警方來了也管不動大批人群。

報導指出殯儀館職員表示，目前民眾可以即時辦理火化手續，惟遺體火化需要排隊等候，「疫情這段時間比較特別，肯定不能像以往，今天來明天就火化」；在廣州殯儀館大廳內也張貼了不少傳單與標與，提醒市民不要輕信「代辦」、「加急」或「一口價」套餐等斂財手段。

▲廣州殯儀館張貼標語提醒民眾。（圖／翻攝自香港01）
▲廣州殯儀館張貼標語提醒民眾。（圖／翻攝自香港01）
目前，北京、天津、重慶、上海、廣州、河北省、河南省、遼寧省、江蘇省、黑龍江省等多個城市都傳出殯儀館不堪重負的消息；廣州市殯葬服務中心在去年12月24日曾發布公告表示，由於近期業務量過大，出殯服務會延至1月10日後才接受申請辦理。

不過報導稱，現場有民眾轉述殯儀館職員說法，指出具體恢復時間仍未知，或許還要等到1月20日之後才能辦理出殯服務。
 

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