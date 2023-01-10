廣州殯儀館「火化不通知」　賣號碼牌、出殯延後亂象叢生

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根據《香港01》報導，本周廣州殯儀館外如今已經「無人排隊」，有民眾表示在上個月平安夜時自己排了七個小時隊，發現現場有人販賣「火化號碼牌」開價甚至炒到人民幣8000元（約新台幣3萬6千元）之高，自己不願付天價插隊只能乖乖排隊，但近期卻發現染疫母親遺體就連火化了也沒告知家屬，直到他查詢資料後才知道連最後一面都見不到。
當天社群網站上也流傳多部影片，畫面紀錄現場黃牛正在販賣號碼牌，其餘家屬疑似不滿他賺取「死人財」與其扭打成堆，現場殯儀館保全也試圖阻止，但就連警方來了也管不動大批人群。
報導指出殯儀館職員表示，目前民眾可以即時辦理火化手續，惟遺體火化需要排隊等候，「疫情這段時間比較特別，肯定不能像以往，今天來明天就火化」；在廣州殯儀館大廳內也張貼了不少傳單與標與，提醒市民不要輕信「代辦」、「加急」或「一口價」套餐等斂財手段。
目前，北京、天津、重慶、上海、廣州、河北省、河南省、遼寧省、江蘇省、黑龍江省等多個城市都傳出殯儀館不堪重負的消息；廣州市殯葬服務中心在去年12月24日曾發布公告表示，由於近期業務量過大，出殯服務會延至1月10日後才接受申請辦理。
不過報導稱，現場有民眾轉述殯儀館職員說法，指出具體恢復時間仍未知，或許還要等到1月20日之後才能辦理出殯服務。