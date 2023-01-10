兒少性剝削防制條例三讀　脅迫性交供觀覽最少囚7年　

行政院函請審議的「性暴力犯罪防制四法」，立法院今（10）日《性侵害犯罪防治法》與「兒童及少年性剝削防制條例」陸續完成三讀，補齊最後兩塊拼圖。「兒童及少年性剝削防制條例」三讀條文規定，使兒少性交或猥褻行為，以供人觀覽者，刑度從1年以上7年以下有期徒刑，提及高至3年以上10年以下，此外若違反他人意願者，處7年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。
記者陳威叡／台北報導
三讀條文規定，若招募、引誘、容留、媒介、協助、利用或以他法，使兒少為性交或猥褻之行為，以供人觀覽者，處3年以上10年以下，罰金也增至300萬元，若上述行為是以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他違反本人意願方法，則處7年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。
三讀條文說明，散布、播送、交付、公然陳列或以他法供人觀覽、聽聞兒少的性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥圖畫、語音或其他物品者，則處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。
另無正當理由持有兒少性影像部分，也從原本處1萬以上10萬以下的行政罰，改為處1年以下有期徒刑，拘役或科或併科3萬元以上30萬元以下罰金。
此外三讀條文規定，無正當理由持有兒少性影像，從原先1萬以上10萬元以下行政罰，改為處1年以下有期徒刑、拘役或併科3萬元至30萬元以下罰金；而使兒少從事坐檯陪酒或涉及色情的伴遊、伴唱、伴舞或其他類似行為者，處20萬元以上200萬元以下罰鍰，並令其限期改善。