春節禮盒要送啥？熱銷排行榜出爐　冠軍「收藏價值滿分」

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至於水果類熱銷品項有，受惠於過年吉祥話諧音「平平安安」的日本頂級弘前蘋果禮盒、象徵「吉祥如意」的日本金柑、蜜柑等柑橘類禮盒，以及寓意「萬事如意」的日本柿子禮盒，都是過年過節送禮的熱門選項。 至於在異國知名伴手禮部分，香港排隊名店伴手禮「香港精記蛋卷王」、「香港珍妮餅家 聰明小熊四味曲奇餅」也創下一春節預購一個月夯賣近4千盒佳績。
city’super針對年節採購祭出三大回饋：(一)1/19前單日單筆消費滿1500元送150元抵用券；(二)1/20前單筆消費滿1千元送「city’super+ROYCE’雙品牌紅包」壹束；(三)1/29前消費滿5988元送限量質感「Happy兔You新春吉祥擺飾」。同樣搶攻高端送禮市場的Mia C’bon至1/31止，單筆消費滿1,000元送100元現金抵用券；同時首次推出集點活動，即日起至2月28日，單筆消費滿500元送1點，集滿5點、10點，就可以加價購義大利百年經典廚具Sambonet、德國Milano水晶玻璃碗。
若是懶得出門也沒問題，樂天市場選出2023 十大熱銷春節禮盒，包括《大友食品》芋頭流芯/麻糬芋頭酥、《大友食品》檸檬蛋糕禮盒、《阿寶師》冠軍咖哩餃、《雅培米堤法式烘焙》超起士禮盒、《喜之坊》圓片牛軋糖禮盒、《手信坊》招財進寶千兩箱、《台酒官方旗艦店》HelloKitty綜合堅果禮盒、《杏芳食品》雪藏起士棒禮盒、《艾莉莎ELS》小倉山莊綜合米果、《日本樂天官方嚴選》石屋製菓白色戀人。讓民眾在家也能跟著熱銷排行榜，輕鬆置辦年貨不踩雷。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！