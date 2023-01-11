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春節禮盒要送啥？熱銷排行榜出爐　冠軍「收藏價值滿分」

▲春節送禮熱銷排行出爐，民眾最愛具有收藏價值的酒款。（示意圖／取自photo AC）
▲春節送禮熱銷排行出爐，民眾最愛具有收藏價值的酒款。（示意圖／取自photo AC）

記者鍾怡婷/綜合報導

農曆春節即將到來，伴手禮系列商品銷量也不斷攀升，對此，頂級超市city’super公佈了自12月中旬開賣至今的春節伴手禮排行榜，民眾瘋搶購的包括限量威士忌酒禮盒、日本進口水果禮盒、異國知名伴手禮，其中銷量冠軍為春節限量酒款，可見年節送禮不光考量實用性，是否具有收藏價值也相當重要。並且city’super針對年節採購祭出優惠，包括1/19前單日單筆消費滿1500元送150元抵用券；同樣搶攻高端送禮市場的Mia C’bon至1/31止，單筆消費滿1,000元送100元現金抵用券。

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▲city’super表示限量威士忌禮盒相當熱銷，甚至有部分品項開始缺貨。（圖／品牌提供）
▲city’super表示限量威士忌禮盒相當熱銷，甚至有部分品項開始缺貨。（圖／品牌提供）
city’super表示，截至目前為止銷量統計看來，春節民眾最愛送禮的選擇依序為「限量威士忌酒禮、日本進口水果禮盒、異國知名伴手禮、在地名店伴手禮、星級飯店年菜」，尤其是限量威士忌酒禮，熱銷代表有原價20萬的「麥卡倫經典雪莉桶30年單一純麥威士忌」、原價9萬的「麥卡倫經典雪莉桶25年單一純麥威士忌」以及「百富 14年威士忌禮盒」皆名列前茅，可見不少顧客在春節送禮，首要考量到限量及收藏價值。 

至於水果類熱銷品項有，受惠於過年吉祥話諧音「平平安安」的日本頂級弘前蘋果禮盒、象徵「吉祥如意」的日本金柑、蜜柑等柑橘類禮盒，以及寓意「萬事如意」的日本柿子禮盒，都是過年過節送禮的熱門選項。 至於在異國知名伴手禮部分，香港排隊名店伴手禮「香港精記蛋卷王」、「香港珍妮餅家 聰明小熊四味曲奇餅」也創下一春節預購一個月夯賣近4千盒佳績。

▲Mia C’bon提供在地及空運來台的水果禮盒，眾多選擇讓顧客得以隨心挑選，也可自由搭配喜愛的水果。（圖／品牌提供）
▲Mia C’bon提供在地及空運來台的水果禮盒，眾多選擇讓顧客得以隨心挑選，也可自由搭配喜愛的水果。（圖／品牌提供）
city’super針對年節採購祭出三大回饋：(一)1/19前單日單筆消費滿1500元送150元抵用券；(二)1/20前單筆消費滿1千元送「city’super+ROYCE’雙品牌紅包」壹束；(三)1/29前消費滿5988元送限量質感「Happy兔You新春吉祥擺飾」。同樣搶攻高端送禮市場的Mia C’bon至1/31止，單筆消費滿1,000元送100元現金抵用券；同時首次推出集點活動，即日起至2月28日，單筆消費滿500元送1點，集滿5點、10點，就可以加價購義大利百年經典廚具Sambonet、德國Milano水晶玻璃碗。

若是懶得出門也沒問題，樂天市場選出2023 十大熱銷春節禮盒，包括《大友食品》芋頭流芯/麻糬芋頭酥、《大友食品》檸檬蛋糕禮盒、《阿寶師》冠軍咖哩餃、《雅培米堤法式烘焙》超起士禮盒、《喜之坊》圓片牛軋糖禮盒、《手信坊》招財進寶千兩箱、《台酒官方旗艦店》HelloKitty綜合堅果禮盒、《杏芳食品》雪藏起士棒禮盒、《艾莉莎ELS》小倉山莊綜合米果、《日本樂天官方嚴選》石屋製菓白色戀人。讓民眾在家也能跟著熱銷排行榜，輕鬆置辦年貨不踩雷。

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