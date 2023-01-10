vivo X90 Pro上手體驗！單眼級感光元件「夜拍」超進化

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攝影界常說「底大一級壓死人」，所謂的底就是指感光元件，感光元件大，代表每個像素有更多的空間去容納更多的光，拍出來的畫面會更佳。這次X90 Pro配置蔡司T*一吋超大感光元件主鏡頭，搭配f/1.75光圈，較上一代感光面積提升77%、感光能力提升43%。號稱不用三腳架，手持都能拍銀河。實際拍攝，可以明顯地感受到夜拍的純淨度，且即便是在夜間拍攝好動的兒童，也能輕鬆拍出焦點清晰且帶有散景的人像照片。
📍亮點2：曲面螢幕
vivo X90系列螢幕使用6.78吋10.7億色3D曲面藍光護眼螢幕，最高支援2160Hz高頻PWM調光，同時結合天璣9200控光技術加持，能降低有害藍光佔比，螢幕刷新率最高支援至120Hz，以及300Hz觸控刷新率。
📍亮點3：仿皮革背蓋質感再升級
vivo X90 Pro荔枝紋仿皮革搭配金屬中框，一開箱就對於皮革背蓋相當有好感，拿在手上的握感和操控性也頗佳，仿皮革的材質也能降低指紋的沾附，搶眼的鏡頭群和不容忽視的蔡司字樣，替整體質感大大加分，是一款辨識度十足的手機。
📍亮點4：盒裝有120W極速閃充
不同於其他手機品牌，為了強調環保盒裝內都沒有提供充電頭，vivo X90 Pro不只有送充電頭，而且還誠意十足的附上120W極速閃充，4,870mAh電量的手機提供最快8分鐘充電可達50%、26分鐘即可充滿100%的超強續航力。
📍亮點5：全台首發聯發科技天璣9200處理器
搭載全台首發聯發科技天璣9200處理器，天璣9200搭載八核心旗艦CPU，性能較上一代提升32%，可大幅提升APP應用體驗，並搭配vivo獨家研發升級的V2專業影像晶片，混合進化大幅提升夜拍能力。
🔎vivo X90 Pro重點功能
- 6.78吋螢幕
- 5000萬畫素IMX989 OIS主鏡頭（f/1.75）
- 5000萬畫素IMX758 OIS 50mm定焦人像鏡頭（f/1.6）
- 1200萬畫素IMX663廣角微距鏡頭（f/2.0）
- 3200萬畫素AF前鏡頭
- 一吋感光元件
- 重量214.85g
- 電量4,870mAh （標準值），提供120W極速閃充和50W無線閃充
- IP68防水防塵
- 12GB RAM + 256GB ROM，售價34,888元