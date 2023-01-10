岳父傳「3字春聯」要他猜！人夫看到崩潰　神人曝1句解答

vivo X90 Pro上手體驗！單眼級感光元件「夜拍」超進化

▲vivo最新旗艦機 X90 Pro持續和蔡司深度合作，同時配置1吋感光元件，帶來更強的夜拍能力。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo最新旗艦機 X90 Pro持續和蔡司深度合作，同時配置1吋感光元件，帶來更強的夜拍能力。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

vivo 日前在台發表旗艦新機vivo X90系列，搭載全台首發聯發科技天璣9200處理器及vivo獨家研發影像晶片V2，配置一吋感光元件並結合蔡司T*鍍膜光學鏡頭，將拍照功能再往上進階。《NOWnews今日新聞》直接上手體驗vivo X90 Pro，整理5大亮點，其中對於夜拍能力感到相當驚豔，皮革的機身帶來更好的質感，但相機模組巨大，放在桌上容易有翹翹板的感覺，需要裝上專屬的保護殼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍亮點1：蔡司T*一吋超大感光元件
攝影界常說「底大一級壓死人」，所謂的底就是指感光元件，感光元件大，代表每個像素有更多的空間去容納更多的光，拍出來的畫面會更佳。這次X90 Pro配置蔡司T*一吋超大感光元件主鏡頭，搭配f/1.75光圈，較上一代感光面積提升77%、感光能力提升43%。號稱不用三腳架，手持都能拍銀河。實際拍攝，可以明顯地感受到夜拍的純淨度，且即便是在夜間拍攝好動的兒童，也能輕鬆拍出焦點清晰且帶有散景的人像照片。

📍亮點2：曲面螢幕
vivo X90系列螢幕使用6.78吋10.7億色3D曲面藍光護眼螢幕，最高支援2160Hz高頻PWM調光，同時結合天璣9200控光技術加持，能降低有害藍光佔比，螢幕刷新率最高支援至120Hz，以及300Hz觸控刷新率。

📍亮點3：仿皮革背蓋質感再升級
vivo X90 Pro荔枝紋仿皮革搭配金屬中框，一開箱就對於皮革背蓋相當有好感，拿在手上的握感和操控性也頗佳，仿皮革的材質也能降低指紋的沾附，搶眼的鏡頭群和不容忽視的蔡司字樣，替整體質感大大加分，是一款辨識度十足的手機。

📍亮點4：盒裝有120W極速閃充
不同於其他手機品牌，為了強調環保盒裝內都沒有提供充電頭，vivo X90 Pro不只有送充電頭，而且還誠意十足的附上120W極速閃充，4,870mAh電量的手機提供最快8分鐘充電可達50%、26分鐘即可充滿100%的超強續航力。

📍亮點5：全台首發聯發科技天璣9200處理器
搭載全台首發聯發科技天璣9200處理器，天璣9200搭載八核心旗艦CPU，性能較上一代提升32%，可大幅提升APP應用體驗，並搭配vivo獨家研發升級的V2專業影像晶片，混合進化大幅提升夜拍能力。

🔎vivo X90 Pro重點功能

  • 6.78吋螢幕
  • 5000萬畫素IMX989 OIS主鏡頭（f/1.75）
  • 5000萬畫素IMX758 OIS 50mm定焦人像鏡頭（f/1.6） 
  • 1200萬畫素IMX663廣角微距鏡頭（f/2.0）
  • 3200萬畫素AF前鏡頭
  • 一吋感光元件
  • 重量214.85g
  • 電量4,870mAh （標準值），提供120W極速閃充和50W無線閃充
  • IP68防水防塵
  • 12GB RAM + 256GB ROM，售價34,888元
▲vivo X90 Pro。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo X90 Pro完整盒裝包含120Ｗ充電頭、充電線和專屬保護殼，售價34888元。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo X90 Pro。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo X90 Pro採用曲面螢幕，提供沒有邊際的螢幕體驗。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo X90 Pro。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo X90 Pro螢幕為6.78吋，拿拿在手上的手感頗佳。(圖／記者周淑萍攝) 
▲vivo X90 Pro。(圖／記者周淑萍攝)
▲荔枝紋仿皮革搭配金屬中框，搶眼的鏡頭群和不容忽視的蔡司字樣，替整體質感大大加分，是一款辨識度十足的手機。(圖／記者周淑萍攝)
 
▲vivo X90 Pro 實拍。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo X90 Pro 實際夜間拍攝人像，帶來漂亮的散景效果。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo X90 Pro 實拍。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo X90 Pro 夜拍效果純淨。(圖／記者周淑萍攝)

Uber Eats年節優惠碼一次收！會員專屬生鮮採買狂省千元

春節不無聊！PS4、PS5遊戲大作6.6折起　加好友再送貼圖

除了iPhone果粉今年能期待什麼？ 6月或許有「這個」驚喜

MixerBox去年末排行！《Letting Go》排第二　這首又霸榜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀