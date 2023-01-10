▲ CES 2023｜Mercedes-Benz 四大看點總整理

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2022 年五月 Mercedes-Benz 成為全球首家取得 Level 3 國際認證的車廠，在德國特定的高速公路，DRIVE PILOT 系統可以在最高速限 60 km/h內合法接掌駕駛工作，讓駕駛能夠多工處理公事或上網、看電影放鬆。Mercedes-Benz 日前向美國加州及內華達州申請開放 DRIVE PILOT – Level 3 自動駕駛輔助上路，已於內華達州取得核准，繼德國市場後，Mercedes-Benz 也將成為第一家能在美國合法提供 Level 3 自動駕駛輔助系統的汽車品牌。
看點二：Mercedes-Benz 攜手 Apple Music、環球音樂、杜比實驗室打造革命性聽覺饗宴
在 Apple Music、環球音樂集團 (Universal Music Group, UMG) 和杜比實驗室 (Dolby Laboratories, Inc.) 的共同合作下，Mercedes-Benz 車款將配置革命性創新音效技術。Mercedes-Benz 車款將會是第一款以原音重現方式提供 Apple Music 杜比全景聲空間音訊的非 Apple 裝置，全球最大唱片公司「環球音樂」旗下錄音師則會以「Approved in a Mercedes-Benz」認證作為最高的黃金標準，並將透過 Burmester® 頂級 4D 或 3D 環繞音響，與最新一代 MBUX 多媒體系統整合，呈現 Dolby Atmos 杜比全景音效的沉浸式聽覺饗宴。
Mercedes-Benz Group AG 軟體長 (Chief Software Officer) Magnus Östberg 說道：「一套頂級音響已無法滿足客戶對於車載娛樂系統的期望，在 S-Class 或 EQS 等旗艦車型上，Burmester® 頂級 4D 環繞音響系統由 39 支揚聲器組成，並與 Hyperscreen (EQS) 超寬幅觸控螢幕及其它軟硬體緊密整合，透過最新軟硬體科技不斷驚豔客戶，激發對於品牌的渴望。」
看點三：Mercedes-Benz 與 ZYNC 合作打造串流娛樂體驗
Mercedes-Benz 與數位串流平台 ZYNC 合作，將串流體驗提升至全新層次，雙方品牌於 CES 2023 年技術論壇上宣布合作細節，包括為北美市場量身訂製的全新內容與嵌入式串流服務。ZYNC 創辦人暨執行長 Rana June (RJ) 與 Magnus Östberg 同台，說明品牌如何將所有串流服務流暢整合至單一平台。
看點四：Mercedes-Benz 攜手全球知名娛樂品牌 SUPERPLASTIC
在CES 2023大展中Mercedes-Benz 宣布與全球知名娛樂品牌 SUPERPLASTIC 展開合作。SUPERPLASTIC 創意長 Galen McKamy 與 Mercedes-Benz 品牌、設計與生活風格宣傳部門負責人 Alexander Helf 在 CES 2023 共同揭曉合作內容，發表 SUPERPLASTIC 動畫宇宙的全新生力軍－Superdackel，並於現場並播放一部動畫短片正式介紹 Superdackel一角。此動畫角色改造自經典的「Wackeldackel」點頭狗狗擺飾，具有重要文化意義，不分世代，深受全球駕駛喜愛。Mercedes-Benz 也於展區設置 2.5 公尺高的 Superdackel 巨型公仔，與一旁的 VISION EQXX 概念車並列展出。