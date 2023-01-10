▲ 海外與台灣市場成果豐碩，Gogoro 創 2022 十大里程碑

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Gogoro 在台創立十年有成，2022年成為首家台灣新創公司於美國成功上市的獨角獸，更是睽違 17 年，再次登上美國納斯達克 (Nasdaq) 交易所的台灣科技品牌。
全球拓展再攀高峰，進軍新加坡、以色列、菲律賓
自 2021 年前進印度和印尼市場後，Gogoro 於 2022 年將海外商業版圖擴大至新加坡、以色列與菲律賓，皆聯手當地最具影響力的產業龍頭，導入電池交換系統與智慧電動機車，扮演淨零轉型的關鍵推手。
- 新加坡：不僅與東南亞汽車產業領頭羊 Jardine Cycle & Carriage 合作推動沙盒試點計畫，更協助制定新加坡陸路交通管理局的電動車能源補充技術參考標準 (TR25) 。
- 以色列：與以色列二輪產業領導者 Metro Motor 和 Paz 集團合作，於特拉維夫推出智慧電動機車和電池交換平台服務。
- 菲律賓：與菲律賓最大電信網路公司 Globe Telecom 旗下的 917Ventures 企業創投，及菲律賓歷史最悠久、規模最大的企業集團 Ayala Corporation 建立策略合作夥伴關係，將於 2023 年第一季在馬尼拉啟動先期試點計畫。
GoStation® 電池交換站遍佈全台 313 個行政區，鄉鎮市行政區覆蓋率達 85%，Powered by Gogoro Network (PBGN) 騎士壯遊全台暢行無阻。
- 佈建「台東好站」、「中油台東富岡加油站」、「中油三仙台加油站」和「中油長馨加油站」，充分滿足花東海岸觀光的換電需求。
- 全台最高 GoStation 為位居海拔 2,200 公尺的「中油阿里山新站」，次高為武嶺的「中油清境娜嚕灣站」。
- 首度於金門建置 2 座 GoStation，輕鬆跳島暢騎小琉球、澎湖和金門。
Gogoro Network 秉持「廣度、深度、密度」三軸平衡的佈建策略，不斷升級網路覆蓋與效能
- 超過 12,231 個 GoStation 機櫃、電池槽數逾 106,000 個。
- 擁有 2,504 個電池交換站點，站點數量全面超越全台加油站。
PBGN 聯盟車主數突破 50 萬大關，累計騎乘總里程數逾 70 億公里，相當於台灣環島 745 萬圈。
2022 年電動機車市場銷售逆勢成長、奪下近 12% 市佔；PBGN 蟬聯年度電動機車銷售冠亞軍，更包攬白牌與綠牌車款銷量前三名：
- 白牌電動機車銷量前三名：Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA XL、Gogoro SuperSport。
- 綠牌電動機車銷量前三名：Gogoro VIVA、eMOVING EZ1、PGO Ur2。
Gogoro 獨家研發「SSmartcore 智駕電控核心」，具備高速運算與可擴充的開放架構，讓新一代智慧電動機車與時俱進，透過雲端隨時更新和擴增 TCS 循跡防滑系統、定速巡航模式等創新功能，越騎越聰明。
Gogoro 還率先開發 LTE 智慧遠端連網服務，提供 24 小時主動訊息通知、遠距指令與控制、和即時連線的車況檢查；並推出「購車後再選配」、透過線上商店「自行購買並升級啟用」等新型態購買通路及商業模式，創下業界先例。
全台首輛由女性團隊主導設計的電動機車 —— 全新 Gogoro Delight，擴大女性客群市場
看準「她經濟」強勁的女性消費力，Gogoro 打破多以男性族群為主的機車產品設計思維，由女性團隊量身打造出全新 Gogoro Delight，從「輕巧感、儀式感、安全感」等三個面向著手，帶來最貼近女性用車情境的貼心騎乘體驗，掀起機車市場全新熱潮。
首創 Gogoro Rewards 點數獎勵計畫，消費、得點、抵資費，宣告「移動隨經濟」新時代來臨
Gogoro 重磅上線「Gogoro Rewards 點數獎勵計畫」，隨時隨地消費就能自動累積 Gogoro Smart Points 點數，並直接用於折抵 Gogoro 生態系中所有消費，大幅降低電動機車進入門檻與總體擁有成本，開啟「移動隨經濟」新生活型態。服務上線至今已吸引逾 20 萬用戶加入，發出近 3,000 萬點數回饋。
全台最大虛實整合街頭對戰「Gogoro 換電戰 M」熱血完賽，三隊爭奪千萬獎金
結合電池交換、遊戲化數位體驗與點數回饋，Gogoro 祭出全台最大規模的虛實整合遊戲「Gogoro 換電戰 M」，玩家被隨機分配至「螺絲起紫」隊、「發電功綠」隊或「避震彈黃」隊，透過交換電池爭奪千萬點數獎金。第一季活動將全台 19 個縣市指定 GoStation 變身為超狂遊戲對戰點，於 12/31 盛大落幕。
- 「避震彈黃」隊摘下第一季冠軍殊榮，全隊攻佔 88 個 GoStation，獲得高達 1,149,387 點數總獎金。
- 最強玩家一人獨得 8,012 點數獎金，相當於 2 年免費騎 Gogoro4。
- 參戰人數最多的縣市為高雄市、台中市、台北市。
GoShare 移動共享服務總用戶數超越 180 萬，超過 7,000 輛共享機車創造 2,600 萬騎乘次數，騎乘總里程數超過 3,500 萬公里。
GoShare 聯手台積電將「隨借隨還」服務帶入台中市，實現服務六都的完整版圖；更開拓商用服務，發表 GoShare for Home 與 GoShare for Office 兩大方案，與潤泰創新合作將電動機車帶入住宅與商辦，成為智慧建築新公設。