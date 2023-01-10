周曉涵按摩「頭皮險被扯走」！驚魂過程曝：像被置於死地
38歲女星周曉涵，2005年以「無名女神」的美名闖蕩演藝圈，至今演過多部偶像劇，廣受粉絲喜愛。不過，今（10）日周曉涵卻發文透露，在家中按摩她，頭皮差點被扯下來，宛如絕命終結站的情境，讓她驚魂未定，最終只好忍痛剪下長髮才獲救。
娛樂中心/綜合報導
周曉涵在臉書發文，「想了想，還是決定跟你們分享，我上演的絕命終結站，順便提醒大家要小心，真的可以用浩劫形容也不為過…」，原來周曉涵前幾天在家裡使用肩頸按摩器時，沒注意到外層已經破洞，結果一邊追劇一邊用著，頭髮慢慢被捲進去，「開始感覺到痛的時候，我立刻大叫：快幫我把機器關掉！但同時頭髮也越繞越緊，已經纏到頭皮了！」
幸好一旁的媽媽見狀，迅速把插頭拔掉，不過周曉涵的頭髮、頭皮已經被機器卡死，最終只好由媽媽親自動刀，「我媽邊剪，我邊哭，剪完以後，我還在哭。驚魂未定，加上那把纏死的頭髮被剪到剩十公分左右」，雖然媽媽不斷安慰著，但周曉涵仍心有餘悸，痛到無法回嘴，「欸，講真的，從我有記憶以來，應該沒這麼痛過！彷彿一個人想置妳於死地，持續硬扯妳頭髮5分鐘，不見頭皮不罷休那樣。」
所幸一切平安無事，也讓周曉涵不禁直言，「如果我當下身邊沒人，後果真的不堪設想，只能怪自己，用東西前沒先看清楚。還有，該丟的東西不丟，硬要用。講出來是想提醒長髮姑娘和帥哥要小心，我長髮那麼多年，從沒想過會遇到這樣的事。新的一年我們都要好好的。」貼文也湧入上萬名粉絲關心，「真的很可怕，要小心一點才行」、「還好人平安無事！」（編輯：詹鎰睿）