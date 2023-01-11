Solterra雖是電動車但仍保有Subaru魂

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電動車已是不可逆的趨勢，對此Subaru則和Toyota合作推出Solterra與bZ4X雙生車型，也因如此兩車都相同的平台與電池模組，但這不免讓人好奇Solterra和bZ4X有何不同？尤其當車價來到22.8萬元價差。
畢竟22.8萬元不是小數目，Subaru勢必要讓消費者覺得有感，這部分Subaru首先替Solterra穿上品牌家族外衣，六角型水箱護罩、霧燈與新世代Suvbaru車型都有的ㄈ型尾燈等，不僅讓內行人一眼就能辨識出為Subaru，也創造出視覺上和bZ4X有著明顯差異。除了造型差異Solterra也配備同生兄弟所沒有的列陣式LED頭燈、20吋輪圈、雙色塗裝、全景式天窗等配備。
Solterra與bZ4X雖在外觀方面是各自表述，但在座艙部分除方向盤廠徽不同外，方向盤造型、7吋數位儀表、12.3吋中控螢幕與格局都採相同配置，不過Solterra在座椅、門板等則採棕色皮革包覆，如此一來車室明亮度與質感氛圍都大幅提升，而這是筆者相當喜愛的部分。除格局相同Solterra也配備無線Apple Carplay、Android Auto、充電排程、導航等和bZ4X相同配備，不過卻少了無線充電。不僅如此當然也同樣有完善的智慧駕駛輔助系統，雖是TSS 3.0系統，但仍提供DRCC主動車距控制定速巡航、LTA車道維持置中、PCS預防碰撞自動煞車、PKSB停車輔助煞車、RCTA後方車輛偵測警示、BSM盲點偵測等功能。
接下來就是讓你願意多掏錢買Solterra的原因，首先Solterra配備電子後視鏡，在駕駛模式除Eco、Normal外亦額外提供Power，再來就是配備Subaru招牌X-Mode系統，所提供的Snow雪地/Dirt沙地/Deep Snow積雪/Mud泥濘等地形模式，搭配DAC陡坡緩降控制、Grip Control 五段速域抓地力控制、底盤透視、SAWD四輪驅動系統和21公分離地高，帶來對手所不能的優異地形能力。
Solterra除具備出色地形能力外，動力輸出也來得更高，雖同樣71.4kWh電池模組，但配置前後雙馬達則給予215hp最大馬力和34.4kgm最大扭力，0～100km/h加速也縮短至6.9秒。數據規格不僅來得更出色，實際表現也擁有更有力的加速反應，完全無視超過2噸的車重，由於電動馬達輸出特性緣故，因此和燃油車相比擁有更直接強勁的輸出力道，如果Subaru現行車款動力已無法讓你滿足，那Solterra的調性你絕對要試一試，保證你試完會嘴角上揚。
Solterra是否只會加速而沒有操控？這部分我在上路前和你一樣也有同樣想法，不過隨著通過幾個彎角後，就再也沒有這種想法了。四輪驅動與穩穩吸附路面，這是Subaru的特性與消費者的印象，而Solterra透過前後馬達達到四輪驅動，使其於彎中有著印象中Subaru車款該有的水準，而電池模組配置位置又進一步帶來低重心反應，整體表現甚至還比燃油車款來得更出色。
享受動力與操控就需付出代價，代價就是Solterra車重卻較bZ4X多出130公斤，因此在相同的71.4kWh電池模組下，經NEDC測試續航里程為502公里，較bZ4X的626公里少了許多。
Solterra雖是電動車，但卻依舊保有Subaru品牌精神的動態表現，在配備方面則較bZ4X多出列陣式LED頭燈、20吋輪圈、雙色塗裝、全景式天窗、棕色皮革內裝、雙馬達四輪驅動、X-Mode、Power模式、底盤透視、動能回充撥片、電子後視鏡，但少了無線充電極更少的續航里程，多出的22.8萬元價差是否值得？你們可以依用車需求及在意的部分判斷。