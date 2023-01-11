高球／紐約傳奇球場　將迎來第七次美國公開賽

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翼腳球場位於紐約州馬馬羅內克，擁有東、西兩個18洞高爾夫球場。它們由蒂林哈斯特(A.W. Tillinghast)設計，1923年首次亮相；2018年，由球場設計師吉爾·漢斯（Gil Hanse）進行了翻新和修復。
「對於我們翼腳俱樂部的所有人來說，這是一個不可思議的時刻，」翼腳高爾夫俱樂部主席羅撥·威廉姆斯(Rob Williams)說。「俱樂部歷史悠久，一直有著承辦國家級錦標賽的傳統，非常期待2028年美國公開賽的到來，為俱樂部的歷史書寫新的篇章！」
2028年，第128屆美國公開賽，將是賽事第七次在翼腳球場舉行。這也是該俱樂部第14次舉辦美國高協旗下的錦標賽。在俱樂部百年歷史中，曾舉辦六場美國公開賽、兩場美國業餘錦標賽、兩場美國女子公開賽、一場美國常青公開賽、一場美國業餘四球錦標賽以及一場沃克杯比賽。此外，翼腳主辦了1997年的大滿貫賽事——PGA錦標賽。
1929年，在翼腳舉辦的第一屆美國公開賽上，業餘選手波比·瓊斯在36洞延長賽中以23桿的優勢擊敗阿爾·埃斯皮諾薩(Al Espinosa)，贏得了自己第三個美國公開賽冠軍。30年後，比利·卡斯珀(Billy Casper)在四天72洞的比桿賽上獲勝，這是其個人職業生涯中兩個美國公開賽冠軍中的第一個。1974年，美國公開賽三冠王赫爾·歐文(Hale Irwin)以72洞、超過標準桿7桿的287桿，在翼腳了贏得自己的第一個美國公開賽冠軍。
1984年，法茲·佐勒(Fuzzy Zoeller)在18洞延長賽擊敗格雷格·諾曼，贏下了美國公開賽冠軍。2006年，傑夫·奧格維(Geoff Ogilvy)戲劇性地以一桿優勢擊敗了吉姆·福瑞克、菲爾·米克爾森和科林·蒙哥馬利，捧起了冠軍獎杯。2020年，最近一次在翼腳舉辦的美國公開賽上，布賴森·德尚博以低於標準桿6桿的成績問鼎。
2028年，翼腳在舉辦第七次美國公開賽之後，將與新澤西州的巴特斯羅高爾夫俱樂部(Baltusrol Golf Club)一道成為舉辦美國公開賽次數第二多的球場。 奧克芒鄉村俱樂部舉辦了九次美國公開賽，2025年還將第十次迎來這場大賽。此外，隨著第128屆美國公開賽的舉辦，紐約承辦這場大賽的次數將達到22場，這是所有州中最多的。
2022年6月，馬特·菲茨帕特里克(Matt Fitzpatrick)在馬薩諸塞州布魯克林(Brookline)的鄉村俱樂部以一桿取勝，舉起了美國公開賽獎杯。九年前，他還曾在美國業餘錦標賽(U.S. Amateur)中奪冠。這位英國球員與傳奇名將、18場大滿貫得主傑克·尼克勞斯一樣，成為唯一一位在同一場地贏得USGA兩大賽事冠軍的球手！