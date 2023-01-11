全球銷量達 6,021 輛！勞斯萊斯 2022 年銷量創新高
2022 年，勞斯萊斯創下品牌有史以來最高銷售紀錄，向全球約 50 個國家和地區的客戶交付汽車總計 6,021 輛，比 2021 年銷量增長 8%。在 118 年的品牌歷史中，勞斯萊斯年銷量首次突破 6,000 輛，且 Bespoke 高級客製化業務量也達歷史巔峰。市場對所有勞斯萊斯車型的需求仍十分強勁，確認訂單已持續擴展至 2023 年。
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而在 2022 年，勞斯萊斯幾乎所有地區銷量均實現增長，其中，中東、亞太、美國和歐洲市場銷量同比增長尤為強勁。比銷量更重要的是，Bespoke 業務量創下歷史新高，清楚說明為追求獨一無二的勞斯萊斯汽車，來自全球各地的客戶願意花額外的費用及時間，進行專屬客製化打造成自己心中的勞斯萊斯。
2022 年美國市場銷量增長顯著，保持了勞斯萊斯全球最大的單一銷售區域地位。與此同時，幾乎所有市場的年銷量都較前一年有所提升。大中華區對勞斯萊斯具有至關重要的戰略意義，是勞斯萊斯第二大銷售區域。大中華區雖 2022 年銷量受持續不利因素影響，但與 2021 年創紀錄的銷量相比，表現依舊亮眼。
儘管歐洲面臨嚴重的地緣政治挑戰，但該區域 2022 年仍實現了銷量整體增長，英國、德國等多個市場的銷量均創下新的銷售紀錄。
2023 年 1 月，恰逢英國古德伍德勞斯萊斯之家成立 20 週年，勞斯萊斯也取得了空前的成功。從以往僅能提供單一車型、每日僅生產一輛車，到今日實現創紀錄銷量，這一轉變是遵循可持續增長、嚴謹管理與規劃、品牌成功重塑這一長期戰略的成果。特別是過去十年中，勞斯萊斯專注品牌和產品陣容的年輕化與持續改進，以滿足客戶不斷變化的需求、品味與流行趨勢。