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高球／PGA巡迴賽頒獎典禮　詹世昌成最大贏家

▲2022PGA巡迴賽獎金王及年度最佳球員詹世昌(TPGA提供)
▲2022PGA巡迴賽獎金王及年度最佳球員詹世昌(TPGA提供)

記者廖聿偉/綜合報導

2022台灣PGA巡迴賽表揚頒獎典禮在台北國賓飯店舉行，共有一百多位贊助廠商及貴賓出席此盛會，TPGA舉行2022台巡賽選手傑出成績表揚頒獎典禮，包括TPGA台巡賽丶ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽及肇喜登峰巡迴賽年度獎金王及媒體評審團票選出的年度最佳球員獎、及年度新人獎。

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得獎名單如下：台巡年度獎金王與最佳球員獎詹世昌丶ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金王與年度新人余松柏丶肇喜登峰巡迴賽獎金王劉嚴鴻。

詹世昌於2008年轉職業後，自2015年TPGA設立個人優異成績獎項以來，繼2016年獲得最佳球員獎後，時隔六年再次贏得這個獎項，也是與張緯綸同為第二度獲得最佳球員獎的選手；並繼2014年後，再度獲得台巡賽年度獎金王。

詹世昌表示，很高興再度贏得最佳球員頭銜，也是第二度獲得台巡賽獎金王，今年是一個很豐收的一年，不僅在亞巡拿下兩場冠軍，年度排名第六；也在台灣拿下四場優勝，很開心能拿下台灣獎金王的殊榮。

而余松柏指出，很開心能同時拿下挑戰巡迴賽獎金王與年度新人獎，他沒有想到會有這樣的成果，因為挑戰巡迴賽有很多強勁的對手，實力都與他不分高下，很榮幸有一個成果表現。

巡迴賽獎金王劉嚴鴻表示，拿下這個獎項，對自己去年的突破是一個很好的肯定，他說去年有如此的大突破，是因自己下場練球時間增多，量增多以外，也增加了球質的強度；尤其是推桿，進步很多，推桿準，在心態上，桿數就不怕花掉，打其他桿子的信心也會增加，都有其關聯性，桿數自然就比較好。

2022年台灣PGA台巡賽事在疫情趨緩，政府控制得宜下，每場比賽順利進行，並在2022年12月25日圓滿結束最後一場比賽！台巡賽總計有15場，挑戰巡迴賽九場，總獎金額共計一億零989萬7500元。

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