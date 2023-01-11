高球／PGA巡迴賽頒獎典禮　詹世昌成最大贏家

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詹世昌於2008年轉職業後，自2015年TPGA設立個人優異成績獎項以來，繼2016年獲得最佳球員獎後，時隔六年再次贏得這個獎項，也是與張緯綸同為第二度獲得最佳球員獎的選手；並繼2014年後，再度獲得台巡賽年度獎金王。
詹世昌表示，很高興再度贏得最佳球員頭銜，也是第二度獲得台巡賽獎金王，今年是一個很豐收的一年，不僅在亞巡拿下兩場冠軍，年度排名第六；也在台灣拿下四場優勝，很開心能拿下台灣獎金王的殊榮。
而余松柏指出，很開心能同時拿下挑戰巡迴賽獎金王與年度新人獎，他沒有想到會有這樣的成果，因為挑戰巡迴賽有很多強勁的對手，實力都與他不分高下，很榮幸有一個成果表現。
巡迴賽獎金王劉嚴鴻表示，拿下這個獎項，對自己去年的突破是一個很好的肯定，他說去年有如此的大突破，是因自己下場練球時間增多，量增多以外，也增加了球質的強度；尤其是推桿，進步很多，推桿準，在心態上，桿數就不怕花掉，打其他桿子的信心也會增加，都有其關聯性，桿數自然就比較好。
2022年台灣PGA台巡賽事在疫情趨緩，政府控制得宜下，每場比賽順利進行，並在2022年12月25日圓滿結束最後一場比賽！台巡賽總計有15場，挑戰巡迴賽九場，總獎金額共計一億零989萬7500元。