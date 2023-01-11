川普長期財務長　謀劃逃稅15年被判5個月徒刑

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起訴書指控川普集團和懷索柏格於2005年3月至2021年6月期間，策劃以「不列帳」方式向懷索柏格和其他主管提供報酬。懷索柏格被控對雇主給予的170萬美元額外補貼進行逃稅。
懷索柏格去年8月已對15項稅務詐欺指控認罪，並根據認罪協商出庭作證，不過他在審案期間並未牽扯出川普。
他承認沒有申報自集團收受的多項津貼福利，包括夫婦倆在曼哈頓高級地段的免租金公寓以及豪華轎車，以及他孫子女的私立學校學費等。
根據懷索柏格的認罪協商，他同意支付近200萬美元稅款、罰款和利息以及5個月刑期，而交換條件是他必須在10月展開的司法審查出庭作證。
「川普集團」12月被紐約陪審團認定稅務詐欺有罪，這對再度尋求白宮大位的川普而言不啻是一次重擊。
「川普集團」及另1個實體企業「川普薪資公司」（Trump Payroll Corp）所有遭控罪名全部成立，是這些公司首次被判有罪。
川普本人未遭起訴，不過以他名字為名的房地產、旅館和高爾夫集團如今被定下重罪。
這2個企業實體被認定在13年期間透過偽造業務紀錄的手段從事詐欺、逃稅。概括來說，2企業遭控17項罪名全數遭判有罪。
陪審團同意檢方主張，即目前由川普2名成年兒子小唐納（Donald Trump Jr）和艾瑞克（Eric Trump）管理的川普集團，2005至2021年間隱匿支付給集團高層的津貼。
紐約曼哈頓地區法官也預定13日對「川普集團」做出判刑。（譯者：陳政一）1120111