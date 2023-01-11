捷克總統大選初選3搶2　主要候選人視中國為威脅

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由於無人過半，這次初選形成3人搶2席的局面，得票最高的2人將在27、28日舉行的第二輪決選角逐總統寶座，取代擔任總統10年之久的齊曼（Miloš Zeman）。
現年68歲的巴比斯是主要反對黨「不滿公民行動」（ANO）的領導人，支持者主要是鄉下的中高齡選民；他擔任總理期間，檢察官指控他詐領歐盟補助款涉嫌貪污，幾天前法院判他無罪，聲勢看漲。
現年61歲的帕維爾曾在2015年至2018年擔任北大西洋公約組織（NATO）軍事委員會主席，成為第一位領導這個北約最高軍事決策機構的前東歐共產國家將領。
涅魯多娃是這次大選唯一的女性候選人，現年43歲的她當過大學校長，如果勝選將是捷克史上第一位女總統。
在捷克，實權由總理掌握，總統是象徵性的元首職位，不過在政壇仍相當有影響力。
現任總統齊曼以親中國、俄羅斯和反美立場聞名，在歐洲政壇備受爭議，捷克電台（Czech Radio）新聞網站iRozhlas詢問各候選人「中國到底是威脅還是商機？」，想了解他們對中國的態度。
巴比斯表示，捷克與中國的貿易有嚴重逆差，有必要更平衡。
帕維爾視中國為安全威脅，他指出中國在經濟、科技和軍事有潛力成為中心，但價值觀和戰略目標與捷克不同，發展雙邊關係有必要小心。
他說，捷克與中國的確有發展貿易的機會，不過貿易額還不多，潛力沒有大到需要為此調整對外關係的原則、例如限制與台灣的合作。
涅魯多娃也認為中國是全球最大的威脅之一，她指出與中國互動要小心，捍衛自己的權利、安全和主權很重要，不應重犯過去低估俄羅斯的錯誤。（編輯：林憬屏）1120111