駐英代表駁外媒評論：台灣從來不屬共產中國

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法哈呼應前美國駐沙烏地阿拉伯大使、曾在前總統尼克森（Richard Nixon）1972年訪問中國期間擔任翻譯的傅立民（Chas Freeman）的說法，也就是美國必須找到方法，支持一個不必然由美方領導或主導的新亞洲安全架構。法哈表示，雖然她不會希望美國完全放棄台灣，但她支持美國擺脫對台灣半導體產業的依賴以及台灣人移民美國，並避免美國與台灣的互動升高對中戰爭的可能性。關鍵在如何小心翼翼調整論述，避免盟友感到美國要重蹈阿富汗覆轍。
謝武樵駁斥，法哈犯了許多事實錯誤。儘管領土規模小，台灣擁有2400萬人口，且是世界最大經濟體之一，符合成為20國集團（G20）一員的所有標準。台灣從來不是共產中國一部分，這是客觀事實。台灣發展成為成熟民主政體和自由經濟體的成功經驗也是無可爭辯、獲國際公認的事實。台灣一向致力強化防衛能力，以嚇阻中國的軍事侵略行徑、捍衛自身價值觀與生活方式。
謝武樵強調，過去70年來，隨著來自中國的威脅與日俱增，台灣強化自我防衛的努力也等比例提升。政府近日拍板決定延長義務役期，再度清楚展現台灣提升自我防衛能力的決心。他相信法哈也和台灣一樣，期待在新的一年，來自威權中國的軍事、政治和經濟脅迫將減少，甚至完全消失；台灣比世界上任何一個國家都希望中國不會在軍事上冒進、因此沒有討論此事發生可能性的必要。
新聞來源為Newtalk新聞