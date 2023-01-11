Porsche 911 Dakar推出三款具紀念意義的拉力賽車外觀套件

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首先Rallye 1971套件是以紀念當年車隊首次在東非Safari拉力賽中奪取第五名佳績，便以當年的賽車塗裝作為新車外觀靈感來源，因此可看到引擎蓋上貼有當年的比賽貼紙並在車側貼有19號的賽車號碼，售價為5,260美金(約新台幣16萬)。
另一款Rallye 1974套件則是以當年差點奪冠的拉力賽車為參考，在前葉子板及車側部分有一道賽車條紋貫穿，並在下方繪有藍色腰線，同樣在車門上貼有19號的賽車號碼並在下方帶有Porsche的品牌字樣，售價同樣為5,260美金。
Rallye 1978套件則以當年帶有Martini贊助商的車體塗裝作為依據，並在車側貼有14號賽車號碼以紀念當年Vic Preston Jr駕駛的14號賽車奪取第二名的佳績，由於塗裝較為獨特因此售價也提升至7,510美金(約新台幣23萬)。
Porsche 911 Dakar預計將只生產2,500輛，如果這款車在市場上獲得好評，或許未來還會有更多不同樣貌911車型推出的計畫，Porsche 911 Dakar也將在今年第一季導入美國市場，目前含稅訂價約為27萬美金(約新台幣830萬)，而車主若對這三款拉力賽車外觀套件有興趣也可直接與當地經銷商訂購。