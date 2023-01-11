流水席之亂還沒完！新娘不甘「被騙婚」 討150萬分手費
流水席之亂持續延燒！一位準新娘大罵夫家，指出夫家要辦流水席是「鄉下人」，引發未來小姑不滿，雙方隔空罵戰，10日又傳出女方不甘「被騙婚」，開口要討討150萬分手費的對話，再度引爆各界關注。
編輯中心/綜合報導
流水席之亂已經延燒將近一個禮拜，從一開始女方在匿名公社抱怨流水席，遭準小姑看到後，雙方展開對質，對話截圖不斷流出，原本以為事件將以婚事告吹畫上句點，沒想到後續又爆出女主角開口討150萬分手費的對話。
爆料公社傳出的截圖中，女主角在訊息中表示「不結婚就等於要分手，我為你付出這三年多的感情真的是浪費了，那600萬就算了，但你必須賠償我精神、感情傷害損失，你給我150萬，以後我們就各走各的」、「你爸說把我當成自己女兒，還說要贊助600萬買房結果現在都反悔，難道這不算欺騙嗎」，而小姑看完對話又滿臉問號「她意思是要討150萬分手費？」
不少網友看完事件新進度後，紛紛驚訝表示「好像在看本土劇喔」、「都知道對話會被截圖來爆料公社，還敢要150萬，這劇情太浮誇了，真實性越來越低」、「感覺以後會在鄉土劇上看到這樣的劇情」、「150萬是怎樣，我跟前任我也是三年不也啥都沒帶走就走了」。（編輯：潘毅）