跨黨派共識！美眾院壓倒性通過　成立「中國事務委員會」

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新科議長麥卡錫提到，中共作為美國最大的地緣政治威脅，這個委員會絕對不會發生偏袒黨派的事件，而是一個跨黨派的委員會。除了按照期中選舉結束後宣布的交由對中鷹派的共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）擔任主席外，也敦請民主黨眾院領袖麥高文（Jim McGovern）擔任共同主席。
這是共和黨重掌眾議院後進行的首波表決之一，民主黨眾院領袖麥高文表示雖同樣對共和黨領導小組抱有擔憂，擔心委員會變成一個長期仇視亞裔的地方，但仍投下贊成票肯定對抗北京日益增長的國際影響力。
這個委員會是麥卡錫競選議長時就提出的政見，當時他就已經指定來自威斯康辛州的眾議員蓋拉格擔任主席，蓋拉格則稱兩黨壓倒性表決票數象徵著美國跨出新的一步，以兩黨形式反擊中共戰略競爭，接著就是從兩黨中選出小組成員籌組委員會，盡快投入工作。
蓋拉格強調，中國共產黨與中國人民的不同，並稱美中戰略競爭事務專責委員會將聚焦於恢復美國在重要領域的經濟獨立，揭露中共動用全國之力，破壞美國領導地位的戰略；該委員會也將延續共和黨在2020年5月於眾議院成立「中國工作小組」（China Task Force）的工作，中國工作小組曾邀駐美代表蕭美琴參加圓桌會議，談及對台政策。
麥卡錫強調，美中戰略競爭事務專責委員會將負責解決中國長期對美國的貿易順差、如何將供應鏈拉回本土，把工作崗位從中國帶回美國、防止中國竊取美國的智財權等問題，同時也將展開對新冠疫情源頭、北京處理疫情不透明與踐踏人權行為的調查，並強化美軍應對中國威脅以及台灣自衛能力。