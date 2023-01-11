7-11刮刮樂開跑！每天免費4抽「結果超爽」　取件再送7元

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今（11）日起至1月25日限時15天，在《7-ELEVEN》APP的「遊樂場」（非《OPEN POINT》APP），以及7-ELEVEN官方LINE帳號雙平台，每個帳號每天在每個平台可各玩2次，等於每人每天最多免費玩4次。
🟡刮刮樂有哪些大獎？
📍LINE帳號抽獎品項：CITY系列指定飲品買1送1、2件5.9折。
📍《7-ELEVEN》APP限定抽獎品項目：CITY系列指定飲品買1送1、2件5.9折；OPEN!兔年文創紅包袋、OPEN!米小餅、OPEN!華元蝦肉蝦餅、OPEN!地瓜球桶。
🟡怎麼抽加碼的iPhone 14 Pro？
在《7-ELEVEN》APP參加刮刮樂，並在活動期間內兌換2次CITY CAFE優惠條碼（即兌換4杯），可獲得1次加碼抽獎機會（可累計），於2月7日晚上8點在官方粉專直播抽出iPhone 14 Pro（3名，市價3.49萬元）、限量亞萬紀念金鈔（10名，市價5000元）。
🟡免費的刮刮樂真的有好康嗎？
《NOWnews》實際測試4抽結果，在官方LINE帳號兩次都是抽到「指定CITY品項任2杯5.9折」；在《7-ELEVEN》APP則是任選2杯5.9折及8.9折，等於4抽中獲得3次2杯5.9折，雖不是買1送1，但折扣幅度也算可以，換算下來大杯美式平均27元、大杯拿鐵平均33元。
🟡領包裹怎麼賺7元？
今（11）日起至1月15日連續5天，網購選擇7-ELEVEN取貨可獲得7元購物金，i預購店取也同享好康，限量150萬組；此外，1月11日至1月24日到7-ELEVEN使用交貨便（限常溫）寄件，免費送「可生物降解寄件袋」，限量50萬組，送完為止。