陳明通指林智堅論文門是冤案 王鴻薇斥誇張：學術界敗類
前新竹市長林智堅碩士論文被指控抄襲被撤銷學位，其論文指導教授、國安局長陳明通昨出席朝野協商時，則語出驚人指林智堅案子「確定是冤案」。對此，北市第三選區立委補選當選人王鴻薇今（11）日受訪不解痛批，陳明通誇張到極點，根本學術界敗類，她更質問民進黨立委，難道也認為是冤案？所以要通過國安局預算？
記者翁子竣／台北報導
立法院朝野黨團昨就中央政府總預算案進行朝野協商，針對國安局部分立法院國民黨團提案則主張，陳明通試圖為林智堅論文抄襲圓謊，應該請辭下台並向國人公開道歉。未料，陳明通則主動提到，林智堅的案子確定是冤案，他強調所有證據國民黨團總召曾銘宗、國民黨立委溫玉霞都看過，這就是一個冤案。
對於陳明通說法，王鴻薇今受訪痛批陳明通太誇張，令人不可置信，再次訴求台大應處理陳明通。他直言，陳明通敗壞學術倫理，根本是學術界敗類，現在竟還高居政府殿堂，昨朝野協商有關國安局預算，結果陳卻在那邊幫林智堅。
王鴻薇進一步指出，她也想看民進黨立委，要怎麼處理國安局預算？是支持陳明通認為林智堅是冤案，所以支持國安局預算嗎？他直言，陳明通早就誇張到極點，也請問民進黨立委們，是否支持陳明通說法，支持林智堅是冤案？
媒體追問，未來進入立法院如何質詢陳明通？王鴻薇表示，她會去做準備，但搞不好她進去陳明通就下台了，這非常有可能，且現在看來，行政院長蘇貞昌已先逃之夭夭。