美Fed再放鷹 新台幣早盤開升後一度翻貶拉回30.469元
美國聯準會（Fed）官員相繼放話，為了對抗居高不下的通膨，有必要將終端利率升至5%以上，並維持在此水平一段時間，美元指數止跌反彈，新台幣兌美元今（11）日早盤則開升，一度來到30.41元、升值5.3分，但在美國通數據將出爐，市場趨向觀望，加上台股翻黑，新台幣兌美元也一度翻貶，拉回30.469元、貶值0.6分，目前又回升在30.438元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
儘管美國聯準會（Fed）主席鮑爾最新發言未能提供更清晰的貨幣政策展望，投資人對升息的疑慮不散，在市場等待本周將公布的重要通膨數據之際，受到科技類股支撐，美股收高。台股今日早盤小漲19點開出，一度上揚近40點，隨著權值股台積電翻黑，拖累電子股走勢，加權指數翻黑下挫逾40點，跌破14800點大關，目前仍跌20餘點。
國際匯市部，美國本周將公布最新通膨數據，加上美國聯準會官員繼續重申需要進一步遏制通膨，美元指數反彈，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏弱，韓元今日早盤來到1246.90兌1美元，日圓兌美元則在132.41元盤整，人民幣中間價也貶值來到6.7756兌1美元，離岸人民幣兌美元亦走弱觸6.7893價位。
新台幣兌美元今日早盤以30.46元開出，小升0.3分，並進一步升至30.41元、升值5.3分，但由於美國即將公布最新通膨數據，市場觀望氣氛濃，加上台股翻黑，新台幣一度翻貶，來到30.469元、貶值0.6分，目前又回升來到30.438元盤整。