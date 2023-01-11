8成8企業發年終！創16年最高　平均1.34個月近5年最佳

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1111人力銀行公關總監陳尹柔分析，歷時近3年的疫情在2022年底終於走向解封，熬過低迷的防疫氛圍，面對第一個農曆新年，苦盡甘來的氣氛濃厚，促使企業以發放年終來激勵員工，再加上過去一年本土疫情爆發，許多實體大型活動都停辦，員工福利像是部門聚餐、慶功宴都因為疫情取消，樽節下來的費用就轉而加碼在整年度的年終獎金當中，因此會發出比前幾年略高的年終。
陳尹柔表示，資訊科技業的薪資結構大多是以年薪來計算，在入職後會保障13至14個月的薪資，也就是會有1至2個月固定的年終，因此對多數的資訊科技業來說，年終獎金多涵蓋在固定的人事成本當中，因此發放年終的比例最高。
反觀民生服務業過去一年歷經本土疫情大爆發，嚴重影響消費者出門接觸人群的意願，包括餐飲、旅宿在內的民生服務業業績遭受重創，大量基層人力流失，直到解封後業績反彈，產業端卻面臨無人可用的困境，還在摸索未來走向的民生服務業，因為疫後不確定性以及人力窘迫，元氣大傷還沒完全復原，造成將近3成的民生服務業選擇不發放年終獎金，從業人員只能以短期的業績獎金來墊高收入。
儘管全球科技產業在去年走出疫情紅利，但2022年台灣半導體業的產值可達到4.7兆，年成長15.6%，2023年更有望提前達成5兆元的里程碑，IC製造業也創下近10年最大成長，優異的獲利，推升企業發放年終獎金的金額。
而年終一向都在前段班的金融業，雖然2022年遭遇防疫險保單之亂、升息、股市下跌等因素導致獲利衰退，但一直以來穩健發展的公營行庫不但年度獲利持續攀高，年終普遍優於前一年，而民營金控雖然年終縮水，但依舊傲視多數產業，至於受惠於疫情獲利爆發的貿易物流，近年產業規模高速成長，包括討論度最高的航運、貨運，但隨著疫情解封民眾生活回歸正常，超高獲利的模式也將回歸正常，因此核發獎金也略顯保守避免來年落差過大。
陳尹柔分析，雖然下半年受到通膨、戰爭的影響，景氣出現反轉，但比起2021年國內實施三級警戒，經濟活動幾乎停擺，2022年的步調已逐步回歸常態，調查中有 46.3%的企業主以全薪來計算年終，比去年的29.9%大幅增加，可以看出企業在年終發放上比起前一年更有餘裕。