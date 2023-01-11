Omicron變異株傳播力強！世衛：長途航班乘客應戴上口罩
全球經歷三年疫情考驗，就連一貫維持嚴格清零的中國也宣布開放國門，各國也逐漸恢復長途航班往來。不過世界衛生組織（WHO）警告，近期Omicron亞型變異株XBB.1.5傳播迅速，提醒各國應規定乘客在長途飛行等高風險環境中配戴口罩。
國際中心楊智傑／綜合報導
WHO歐洲緊急事務辦事處高級官員史摩伍德（Catherine Smallwood）昨（10）日提到，由於Omicron亞型變異株在美國快速傳播，目前雖無法預測，XBB.1.5是否會在全世界引發感染浪潮，但在歐洲已發現少數XBB.1.5亞型變異株數量，且有著增加趨勢。
史摩伍德警告，防疫不能只關注特定地區，各國實施旅行管制措施應該一視同仁、沒有歧視，避免被新型變種病毒殺得措手不及。
美國衛生官員則稱，美國上週確診案例中，有27.6%都是感染XBB.1.5這種新型的變異株，而且XBB.1.5也是目前發現傳播力最強的亞型變異株，不過專家也表示現有疫苗仍可以預防重症、住院和死亡。
世衛官員警告，為了避免感染，各國應該考慮建議長途航班的乘客佩戴口罩。截至上周為止，全球有35個國家和地區監測到XBB.1.5，其中包含美國、歐洲、中國等地區皆有病例。