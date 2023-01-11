▲ 頂級後座與自我駕馭真會互相衝突？Audi S8 讓你享盡一魚多吃的快意！

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本來就有著這類豪華旗艦在既有的造型上縱使強調性能也很難有額外乖張的鋪裝，在真正用肉眼親眼鑑賞 S8 時也確實是如此，整體設計絕大部分保留了原始奢華、磅礴的容貌，並且以大量鍍鉻飾條來加強氣勢；車長超過五米的設定卻因為 20 吋輪圈的加持而與呆板無緣。而車尾的塑造也多了雙邊雙出的排氣尾管設定來驗明正身其八缸、且源自 Audi Sport 加持的非凡身份。
當然，車室的鋪陳手法和勾勒也在自己的心理預期中，沒有太多驚喜或失望之處，三螢幕共構而成的全數位虛擬座艙，已屬目前品牌市售科技配置的巔峰，至少在 2025 年前，Audi 所推出的新產品或年式更新都會維持這般格局，要邁入次世代的模樣，或要等日前品牌推出的 sphere 概念車陣列正式開始下放量產了。
不過，既然作為 A8 車系族譜的一員，最重要的座椅部分自然也不會讓人失望，S8 專屬 Valcona 雙前座跑車座椅，雖然視覺上不若其他性能車型般跑格但無論是舒適度、支撐性與包覆性都是數一數二的優秀，且後座不因成本考量而有所打折，相信鍾情於後座享受的老闆、高管絕對不會失望。
因應品牌性能與旗艦兩大定位，S8 所裝配的動力核心，是即將為集團汰除的 4.0 升 V8 TFSI 缸內直噴雙渦輪增壓引擎，配合八速自排的傳動機制，共構出 571 hp / 800 Nm 的峰值出力，當然，Audi 也為這組機體置入了 48V 輕油電複合動力系統的輔助，以降低排放，同時也間接多了 11 hp / 55 Nm 的輔助出力。
老實說，當 V8 裝設在位居奢華定位的旗艦房車，S8 所呈現出的結果並不如預期中來的猛爆熱血，可以感受到這具動力在 Audi Sport 工程師的手中刻意以「點到為止」的方式進行設定，Kick down 所呈現給我的都是從容不迫的舒適，八個檔位切換綿密順暢，幾乎沒有太有感的頓挫。但縱使如此，八缸先天性的絕美排氣聲浪是無論怎麼調整都不會被抹滅的事實，只可惜在集團即將施行電氣化的現在，這般聲浪已屬珍稀，很是可惜。
撇除 V8 那澎湃不躁進的動力，最讓我驚喜的或許是那有經過特別設置的 quattro 四輪傳動系統，要知道 S8 可是一輛空車重直達 2.2 噸位的龐然大物，但 quattro 的出現竟可讓本車達到轉向幾乎沒有虛位的高度精準性，且標配的動態全輪轉向系統更是直接無視這超過五米的車長，用稍快的速度過彎仍舊俐落靈活；此外，S8 所搭載的電子氣壓懸吊系統也頗有玄機，主要係透過車輛傳感器和攝影機判斷路面與當下行駛狀況，預先針對車身高度、內外阻尼強度進行調整，得來的結果縱使並沒有讓本車呈現過於硬派的車身反饋，卻仍讓人開得會心一笑。說實在，就算現世代幾乎所有新車都有一眾電子配備來協助駕駛能夠開得又穩又快，自己還是會對那科技的進步快速感到訝異，所有的不合理，都變成了合理。
雖然開得時間不多，只能算到淺嚐階段，但我自己在開車過程中不斷地思考，如果自己是受眾，S8 該滿足我什麼樣的期待？是絕對張狂的性能機器？還是一如往常般舒服地在後座進行享受道路上的光景？
我覺得 S8 的產品定位，是在「舒適奢華」、以及「自我駕馭」取得最理想的平衡點，以 S-Class 或 7 系列而言，個人認為兩車都是聚焦在後座專屬的旗艦，反觀 S8 能夠做到老闆、高管願意從後座起身往前，握上方向盤，踩下油門，來一趟只屬於自己與愛車的談情時間，這看似容易，實則需要眾多工程師的巧思與科技協力才能達成。現在這個時代，要打造一部飛快的房車很容易，但要一部有著頂尖性能的熱血房車能夠同時兼顧旗艦級的舒適與奢華，反而非常考驗車廠團隊的資源和技術，而 S8 證明了 Audi 確實有這般能耐，只是你要付出的，就是 875 萬的高昂代價了。