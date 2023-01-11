過年「這4天」上班可領雙倍薪資！勞動部算法一圖看

春節假期即將到來，今年年假共10天，一路從1月20日放假到29日，勞動部指出，若是勞資雙方同意在國定假日、休息日出勤，薪資必須加倍發給，薪資必須雙倍發放，農曆除夕至初三（1/21-1/24）均為國定假日，出勤的勞工皆能領到雙倍薪資。
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勞動部表示，農曆除夕、春節（大年初一至初三）均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。該等假日如適逢勞工之例假或休息日，應由勞雇雙方協商擇日補假，雇主如徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。
勞動部指出，以形成本次春節期間之10天連假，可透過8週彈性工時之實施，將1月7日之原定休息日與1月20日之原定工作日對調，2月4日之原定休息日再與1月27日之原定工作日對調。至於1月21日(星期六) 農曆除夕與1月22日(星期日)大年初一，由於適逢原本的休息日及例假，依法應行補假，補假日期為1月25日及1月26日。
雇主屆時如有需要勞工於春節連假期間加班，以月薪為新臺幣36,000元的勞工（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時為例，其各日出勤及工資給付規定如下：
一、休息日：依《勞動基準法》第24條第2項休息日出勤加給之規定計算。
二、國定假日：依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。
- 試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元
- 完全比照政府機關調整出勤者：1月20日、1月21日、1月27日及1月28日
三、例假：非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。
- 試算：150元×8小時＝1,200元
- 完全比照政府機關調整出勤者：1月23日、1月24日、1月25日及1月26日
勞動部強調，112年春節連假期間之出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）】申訴，以維權益。（編輯： 孫唯容）
- 完全比照政府機關調整出勤者：1月22日及1月29日