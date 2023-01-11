7-11推柑橘拿鐵！送橘子杯塞 3杯拼「大吉利」結果噴笑
下周就要迎接新春兔年，開運秘訣成為近期最熱門話題之一，7-11立刻神操作，除了將門市的杯身全換上喜氣洋洋的2023兔年生肖杯，並於今（11）日起首度開賣「大吉大利柑橘風味拿鐵」，買就免費送1款立體橘子杯塞，還印有「大」、「吉」、「利」字樣。有民眾一口氣買3杯想一次湊齊，沒想到結果超展開，讓人看了會心一笑。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN指出，去年8月和蜜蜂工坊跨界合作推出蜂蜜拿鐵，首月創下賣出80萬杯的紀錄，因此特別搶先於年前推出「大吉大利柑橘風味拿鐵」，除了掌握新春年節氛圍，更因應冬季是柑橘產季，將柑橘果香結合拿鐵，1月11日至1月25日祭出「吉利價」，中杯熱飲特價68元、大杯冰飲特價78元。而且買柑橘拿鐵免費贈送1款立體橘子杯塞，印有「大」、「吉」、「利」字樣，限量32萬個。
但民眾想湊齊「大吉大利」可能沒那麼容易，這次杯塞都是採黑色塑膠袋密封包裝，就算店員拿出來讓消費者任選，由於字樣是印在橘子上、每款外型都一樣，就算再會摸牌的人也摸不出所以然。有民眾一口氣買3杯想湊齊「大吉利」，沒想到一字排開歪樓變成「大吉吉」。至於口味則是見仁見智，柑橘拿鐵選熱飲相對好評，而冰飲喝起來有人覺得驚喜、但也有人覺得是驚嚇。