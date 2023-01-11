雙北稅收8年超徵482億　民進黨雙北議員呼籲「還稅於民」

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民進黨台北市議員林延鳳則表示，他認為國民黨第一個不敢叫「林奕華」，在擔任立委期間只敢跟中央要錢，但2月1日到台北市政府，又不敢跟蔣萬安來要錢。「台北市超徵稅收跟中央都是一樣的，但是你們就是兩套標準，證明了你們就是雙標。」林延鳳說，按照國民黨在立法院同樣的邏輯，目前台北市議會國民黨是多數，議長也是國民黨，敢不敢加開臨時會？就像中央處理的一樣，通過特別條例把超徵的212億，發放8500元紅包給台北市民？
民進黨新北市議員黃淑君指出，民進黨新北市議員原本想針對還稅於民等議題，要求新北市長侯友宜到議會臨時會進行報告，不過卻遭到國民黨議員們集體護航，甚至以退席抗議的方式讓整個會議無法進行。難不成以國民黨在中央的態度來說，稅收超徵就是跟民眾搶錢，侯友宜說得好好做事情，變成好好做壞事？況且新北市政府連年舉債，連還債都做不到的市長，還想選總統？
民進黨新北市議員李宇翔說，侯友宜針對還稅於民的議題，在跨年夜時曾作出回應，表示還稅於民本來就是應該要做的事情，重點在於要如何發放讓民眾有感，不管是現金還是消費券，對受最大衝擊的產業，以及市民的經濟，能給予多的幫助與協助。「按照侯友宜的標準，如果你不做，你就是雙標，因為你在跨年夜，你已經告訴全國人民你的態度。」