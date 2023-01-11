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雙北稅收8年超徵482億　民進黨雙北議員呼籲「還稅於民」

▲民進黨雙北市議員11日召開記者會，呼籲國民黨執政的縣市，應與國民黨的立委們一樣標準，將地方超徵的稅收還稅於民。（圖／主辦單位提供）
▲民進黨雙北市議員11日召開記者會，呼籲國民黨執政的縣市，應與國民黨的立委們一樣標準，將地方超徵的稅收還稅於民。（圖／主辦單位提供）

記者丁上程／台北報導

鑑於今年稅收超徵4000億，行政院方面也拍板將普發6000元現金。不過國民黨方面則頻頻抨擊，先是要求還稅於民，又批評中央政府債留子孫，至於正式確認發6000元現金後，國民黨立委則醞釀提案「加碼至一萬元」。對此民進黨台北市及新北市議員們則聯合召開記者會，直指同為國民黨執政的雙北，是不是也應該用同樣的標準，將8年超徵482億還稅於民？

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民進黨台北市議員顏若芳表示，依照國民黨的說法，超徵就是行政失靈，超徵就是搶錢於民，賴士葆說政府不願還稅於民，就是公然向百姓搶錢，包含王鴻薇也講到說，現在普發六千，不能發錢了事，後續還要去追。「那我們也同等來看，國民黨這樣的標準，在藍營執政的各縣市上，是不是也可以用同樣的標準來把超徵的稅收還給民眾？不要跟民眾來搶錢？」顏若芳說，台北市政府超徵的稅收來到212億，用同樣標準問蔣萬安市長，他說我們要用於市政。按照國民黨立委的說法，是不是國民黨執政縣市有超徵的情況，是不是也該還稅於民？還是代表著這幾個縣市都行政失靈？

民進黨台北市議員林延鳳則表示，他認為國民黨第一個不敢叫「林奕華」，在擔任立委期間只敢跟中央要錢，但2月1日到台北市政府，又不敢跟蔣萬安來要錢。「台北市超徵稅收跟中央都是一樣的，但是你們就是兩套標準，證明了你們就是雙標。」林延鳳說，按照國民黨在立法院同樣的邏輯，目前台北市議會國民黨是多數，議長也是國民黨，敢不敢加開臨時會？就像中央處理的一樣，通過特別條例把超徵的212億，發放8500元紅包給台北市民？

民進黨新北市議員黃淑君指出，民進黨新北市議員原本想針對還稅於民等議題，要求新北市長侯友宜到議會臨時會進行報告，不過卻遭到國民黨議員們集體護航，甚至以退席抗議的方式讓整個會議無法進行。難不成以國民黨在中央的態度來說，稅收超徵就是跟民眾搶錢，侯友宜說得好好做事情，變成好好做壞事？況且新北市政府連年舉債，連還債都做不到的市長，還想選總統？

民進黨新北市議員李宇翔說，侯友宜針對還稅於民的議題，在跨年夜時曾作出回應，表示還稅於民本來就是應該要做的事情，重點在於要如何發放讓民眾有感，不管是現金還是消費券，對受最大衝擊的產業，以及市民的經濟，能給予多的幫助與協助。「按照侯友宜的標準，如果你不做，你就是雙標，因為你在跨年夜，你已經告訴全國人民你的態度。」

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