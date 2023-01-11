中國遊客來了！18日起上海直飛清邁 將迎來報復性觀光潮
隨著中國開放邊境，東南亞國家無不摩拳擦掌，希望大批中國遊客入境，能夠為低迷許久的觀光產業，注入一劑強心針。泰國清邁國際機場總監威吉透露，1月18日起，中國遊客可從上海直飛清邁，屆時清邁可望迎來報復性觀光潮，有助於經濟復甦回溫。當地官員已為為中國開放後，國際航班數量的增加做好相關準備。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
威吉表示，目前清邁機場直飛至其他國家和地區的航線共有11條，包括仁川、新加坡、台北、龍坡邦、峴港、河內、吉隆坡、香港、釜山、胡志明和仰光，18日起，上海將成為第12條直飛清邁的航線。
廣州君耀航空1月18日起將運營從上海直飛清邁的航班，這是中國除香港之外，第一個直飛清邁的航班，緊接著春秋航空將從1月20日開始，運營廣州直飛清邁的航班，接下來還有四家中國的航空公司正在申請飛行許可證，一旦通過，未來清邁有機會成為中國遊客另一個出遊的主要目的地。
2012年，電影《泰囧》帶動中國遊客前往泰國北部重要城市清邁旅遊的風潮。2019年疫情爆發之前，中國共有19條航線飛往清邁機場，平均每天有4000至5000名中國遊客赴清邁旅行，2019年經由清邁機場入境泰國的中國遊客超過178萬人次。目前清邁機場平均每天有2.1萬名國內遊客入境，加上國際旅客約有2.4萬人，清邁機場每天可容納3萬名遊客。