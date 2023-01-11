海山警破獲製毒案！逮回6嫌 舊社區公寓暗藏毒品分裝場
新北市政府警察局海山分局員警，日前接獲民眾反映，板橋區民生路某舊式公寓，平日出入份子複雜，且周邊常飄散不明惡臭氣味，時常發出吵雜聲響；經派員布建蒐證，發現該址門窗緊閉，門外裝設多具監視器，夜間時常有不明人士進出，研判可能為製毒據點，旋即鎖定偵處，果然查獲毒品咖啡包成品1507包以及製毒原料和工具，現場逮回6嫌，全案依違反毒品危害防制條例製造及販賣毒品等罪嫌移送，並擴大追查犯罪網絡及幕後集團。
編輯中心/綜合報導
海山派出所警員於本（1）月8日，持新北地方法院核發之搜索票前往查緝，現場查獲犯嫌陳男等6人，並起獲毒品咖啡包成品1507包、第三級毒品卡西酮2包(總毛重9.5公克)、第三級毒品愷他命3包(總毛重177公克)、果汁粉3大包、製毒原料3包(總毛重5.51公斤)、不法所得新臺幣8萬餘元、分裝及製毒等工具，全案依違反毒品危害防制條例製造及販賣毒品等罪嫌移請新北地方檢察署偵辦，並持續追查幕後集團首腦及共犯。
分局長周振安表示，「清源專案2.0」為當前重點工作之一，以往「清源專案」是針對藏匿大樓內的詐欺、博弈機房或毒品人口為重點項目，「清源專案2.0」則是針對社區大樓、旅宿業、酒店、KTV等娛樂場，可能衍生的各類刑案與犯罪類型，加以查緝；海山分局將持續落實勤區查訪，以期能發掘治安死角，若民眾發現社區、出租套房有異常情形，請撥打110專線，以淨化社會治安，守護市民安全。（編輯：倪浩軒）
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