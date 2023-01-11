去年14家金控獲利腰斬賺不到3千億　5金控12月虧損350億

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若就去年全年獲利表現觀察，14家金控僅第一金、華南金逆勢成長，但成長幅度也不大，分別年增4.34%及0.58%，合庫金與永豐金則小幅衰退不到2%，而全年獲利衰退最多的是新光金，年減9成，再來是國泰金衰退72.96%，富邦金也年減67.69%。
而14家金控中2022年全年獲利超過400億元竟只有1家，就是富邦金合併稅後淨利467.2億元，去年稅後賺超過300億元也只有2家，那就是國泰金的380.1億元與中信金336.06億元，稅後獲利有200億元以上則有3家，包括元大金，合庫金及第一金。
再就EPS表現來看，去年金控每股獲利王仍由富邦金拿下來，EPS為3.52元，第二名則是國泰金的2.58元，第三名是元大金的1.72元，排名與去年相同，第四名則由中信金以1.67元拿下，第五名則是第一金的1.56元，合庫金、永豐金擠進第6名及第7名，EPS分別有1.44元、1.39元，兆豐金1.32元排名第八，EPS仍有1元以上的還有華南金的1.27元、玉山金的1.1元及台新金的1.09元，倒是開發金0.98元、新光金0.11元從去年的前段班變成後段班，國票金則是0.41元。
對於去年12月獲利虧損及全年獲利衰退，富邦金也說明，旗下子公司富邦人壽2022年12月合併稅前淨損92.65億元、個體稅後淨損73.89億元，反映當月保費收入成長下準備金提存增加、投資市場震盪、匯兌損失及避險成本等綜合影響，但全年個體稅後淨利為655.46億元，創歷年同期次高紀錄。12月美元兌台幣狹幅盤整，單月台幣升幅約0.63%，一籃子貨幣策略亦有成效，台美利差擴大趨勢下避險成本增加，2022年全年匯兌損益與避險成本，仍維持大幅優於2021年。
12月底外匯價格變動準備金餘額仍逾 370億，足夠因應相當的匯率波動風險。12月份台股狹幅整理，惟富邦人壽之股息收入較前月大幅成長。債市投資方面，12月份長期利率區間震盪，已先利用機會於利率高檔配置債券部位，並維持適當現金流量，以兼顧公司整體流動性與長期經常性收益為目標。12月底富邦人壽RBC超過300%，資本水準維持良好，淨值比遠高於法定最低要求3%以上，12月董事會通過辦理金融資產重分類，重分類日為2023年1月1日，以12月底估算重分類後增加淨值近700億。
富邦產險2022年12月稅後虧損91.05億元，累計全年稅後虧損400.14億元，其中單12月防疫險相關直接賠款金額為114.77億元，核賠26.3萬件，自留賠款金額為110.95億元；累計全年防疫險相關直接賠款達733.24億元，件數為161.7萬件，自留賠款達532.10億元，對於已發生但未報或未決之案件已提存自留賠款準備63.49億元（若不考慮再保因素之直接賠款及準備約820億元）。
國泰金也解釋，12月損益主要反應人壽汰弱留強調整投資部位及產險防疫險保單賠款及提存準備，其中旗下子公司國泰人壽12月稅後虧損57.0億，全年稅後淨利達341.7億，12月單月獲利下滑，主要因年底調整投資部位及匯兌損益波動所致。
此外，12月聯準會如期升息2碼，惟市場擔憂2023年各國經濟暨貨幣政策展望不確定性，致資本市場承壓，國泰人壽持續調整資產配置，優化投資組合，而12月美元升勢暫歇，新台幣升值0.6%，且傳統避險成本趨升，皆使單月獲利表現受限，惟替代避險操作得宜，有效控制整體避險成本，加以2022年台幣兌美元全年貶幅達9.8%，有助挹注外匯價格變動準備金，截至12月底，外匯價格變動準備金累積餘額逾495億，可望為來年匯率波動提供充分緩衝並增加外匯管理的彈性。
對於2022年稅後獲利較2021年同期減少38%，中信金表示，主因子公司台灣人壽防疫險理賠損失，但銀行業務包括國內及海外分子行放款動能強勁，資產品質穩健，利差因存放款結構改善及升息影響而持續擴大，淨利息收入表現良好。展望2023年，中信金將穩健發展銀行及保險雙核心，持續突破、創造收益。
開發金亦指出，美國聯準會升息態度持續影響12月國際金融市場走勢，加上台美利差擴大影響壽險業務營運表現，子公司中國人壽12月份的單月稅後虧損23.22億元，累計全年稅後淨利達131.59億元，中華開發資本受到國際資本市場波動，影響投資部位評價，12月份稅後損失0.52億元，累計全年稅後損失為3.33億元。
展望2023年，在預期通膨及利率走升持續影響經濟成長動能，加上中國防疫鬆綁恐推升疫情復燃並打亂供應鏈復甦，加上俄烏戰爭未解，皆為全球經濟前景增添變數，開發金將強化競爭力與經營綜效，並落實風險控管機制，以因應外在經濟局勢波動，降低營運風險。