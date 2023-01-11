名家論壇》錢震宇／民用凋敝的台灣

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談到物價，蔡政府除了喊話，拿不出任何實際做法，行政院穩定物價小組上一次開會是去年的8月30日，結論一樣是官樣文章，說會密切掌握重要物資價量變動情勢，滾動檢討、提前因應，說什麼國際黃豆、小麥、玉米等進口價格可望自高檔逐步回跌，但變數仍多。轉眼要過年了，政院到底有那些平抑物價的措施，讓人民好過年？
全球物價波動快速，美國不斷升息，自由貿易面臨重大挑戰，正是政局多事之秋時，結果內閣閣員每天都在等通知，誰要走、誰要留？這還能專心施政嗎？財政部長蘇建榮請辭獲准，由次長代理；行政院穩定物價小組召集人、副院長沈榮津傳異動。更別提因為蛋價一整年又貴又缺、我國水產品遭到大陸禁止進口而焦頭爛額，卻只會耍嘴皮的農委會主委陳吉仲，也說要退休回屏東養豬。
民進黨內閣閣員，都在等蔡英文的一通電話或一道命令，蘇貞昌整天說的都是那一句話「行政院長任免是總統職權，應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了，自然會公布」。問題是，蘇貞昌不動，其他人也動不了，畢竟行政院副院長、各部會首長及不管部會之政務委員，都要由行政院院長提請總統任命。蘇貞昌一天不確定，內閣就一天無法穩定。
不要跟我說，政府運行自有一套，那是騙人的。如果部長不在，或即將走人，他敢下決策嗎？底下的官員敢執行嗎？執行的結果底下官員扛嗎？今天一下子說蘇貞昌在打包，一下說在包年節禮品，然後最新說法是今天要遞辭呈，但到底會不會下台莫衷一是。整個國家運作都卡在閣揆會不會續任？到底是誰接？請問政策還能走下去嗎？
蔡英文真是厲害，雖然卸下民進黨黨主席，但還是手握國家機器，仗著自己有閣揆任命權，掐住蘇貞昌，要留要換全看心情，黨內派系更無法置喙，更別提副總統賴清德，縱使他有心想改革，也還是在被圈好的框架中，範圍只限於黨務改革，完全管不到政務。
對民進黨來說，現在是青黃不接的時刻，黨內傾軋，沒人真的想檢討，蔡英文冷眼看待一切；對台灣來說，萬事紛亂，民生經濟不佳，民眾生活愈來愈難過，兩岸愈來愈緊張，年輕人愈來愈辛苦，卻怎麼也看不到未來的方向，政府要員無一承擔。
「民用凋敝，奸軌不禁。」不正是此時的寫照嗎？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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