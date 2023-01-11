狂攻林智堅惹議！新竹綠營籲開除王世堅　民進黨回應了

名家論壇》黎榮章／國民黨不仇恨動員就不會選舉？

▲剛連任成功的台北市議員王鴻薇被國民黨徵召，立刻被貼上「落跑」標籤。（圖／翻攝王鴻薇臉書）
▲剛連任成功的台北市議員王鴻薇被國民黨徵召，立刻被貼上「落跑」標籤。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

文／黎榮章

國民黨在2022年底的九合一選戰大勝，狂掃13縣市，然而比起2018年韓流強襲，今年國民黨在沒有母雞帶頭的情況下，全國總共少了40萬票，許多政治評論都認為「不是國民黨選得好，而是民進黨選得差」。兩黨選後都進入盤整，綠營府黨都致力投入改革檢討，盼能扭轉頹勢，讓「討厭民進黨」氛圍不要再延續，國民黨則進入總統人選之爭，天王們表面上維持平靜，私下暗潮洶湧，究竟2022年的選戰氛圍是否延續到2024，以下透過大數據分析觀察。

我是廣告 請繼續往下閱讀
透過QuickseeK快析輿情資料庫比較藍綠兩黨選前、選後網路聲量，整體而言都是綠營略高於藍營，藍營選前1個月總聲量約為265萬筆、綠營選前1個月總聲量約為281萬筆，到了選後一個月，藍營總聲量降為183萬，少了約31%，綠營總聲量降為220萬，少了約22%。選舉前夕，民眾對政治相關的討論度高，選後自然降溫，但國民黨網路總聲量降幅又高過民進黨，原因一來是，相較於在野黨，執政的民進黨選後檢討對人民有直接影響，引起的討論聲量也較高，二來是國民黨身為在野黨，在選舉期間砲火猛攻執政黨，靠「操作仇恨值」博取聲量，而選舉結果塵埃落定後便失去攻擊對象，因此能帶動的討論聲量自然降低。

▲國民黨、民進黨：九合一大選前後　網路聲量變化數據。（圖／QuickseeK提供）
▲國民黨、民進黨：九合一大選前後　網路聲量變化數據。（圖／QuickseeK提供）
而觀察藍營及綠營近兩個月的好感度走勢，可發現藍營在選前有逐步上升之趨勢，和綠營拉開開差距，甚至在選舉日當日達到好感度的頂峰2.75。但值得警惕的是，選後國民黨馬上面臨網路好感度雪崩，不到一天好感度就跌落1以下，負面聲量大於正面聲量。究其原因，國民黨在勝選後各執政縣市都立刻被一一檢驗。例如謝國樑成功將基隆從綠營手中奪回，風光無兩，但他選後馬上被市民追問「gogoro在哪！」，要求謝兌現「送5萬輛gogoro電動機車」競選支票；連任成功的國民黨新竹縣長楊文科，選後第一大施政重點「生命紀念園區的推動」也馬上遭縣民抗議，民眾高喊「要公園不要公墓」、「湖口不需要第二個火葬場！」甚至組成自救會上街抬棺、撒冥紙抗議。

此外，剛連任成功的台北市議員王鴻薇被國民黨徵召，投入台北市第3選區立委補選，但她還沒宣誓議員就職，就投入立委選戰，因此立刻被貼上「落跑」標籤，另外還有立委林奕華將接任蔣萬安的副市長，使得該席大安區立委將懸缺一年多，也被諷刺是「落跑姐妹花」，這些原因，也或多或少造成了國民黨網路好感度雪崩式下跌。

▲國民黨、民進黨：九合一大選前後　網路好感度趨勢。（圖／QuickseeK提供）
▲國民黨、民進黨：九合一大選前後　網路好感度趨勢。（圖／QuickseeK提供）
不過，若聚焦至藍綠兩黨政治人物的臉書經營成效來看，綠營政治人物的臉書，選後相較於選前的發文數下降了6千多則，發文能量減少了超過5成，藍營反而還保有熱度，選前選後只差了近2千則。而在貼文互動數方面，藍營在選後仍持續保持領先，總共創造1千多萬次的貼文互動，反觀綠營只有6百多萬次，顯然許多綠營政治人物在選後「灰頭土臉」、「無話可說」，勝選的藍營政治人物則沈浸勝選氛圍，繼續歡欣鼓舞貼文，而國民黨人的欣喜、振奮也讓支持者持續保有熱情與國民黨政治人物互動。就過往數據來看，藍營政治人物較不擅長經營臉書社群，這次在選後的臉書數據卻勝過綠營，可說是本次九合一選舉藍營的突破與收穫。

▲國民黨、民進黨：九合一大選前後　臉書粉專貼文數據比較。（圖／QuickseeK提供）
▲國民黨、民進黨：九合一大選前後　臉書粉專貼文數據比較。（圖／QuickseeK提供）
綜合前面的幾項觀察指標，國民黨政治人物選後臉書雖仍維持一定熱度，但僅局限於同溫層之中，在整個網路世界的總聲量降幅比民進黨高，網路好感度更雪崩式下跌，無法繼續維持對民進黨的好感度優勢。就算2022年九合一選舉，國民黨受「討厭民進黨」氛圍加持，加上綠營幾位市長候選人負面爭議高，讓國民黨在選戰中勝出，但2024能否有這種「天時地利」不得而知，國民黨若都只能順水推舟，沒能量主動掀起政治討論，選後網路好感度崩盤就是一大警訊，2024年國民黨想奪回執政權，恐怕還有相當大的挑戰。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com

名家論壇》錢震宇／民用凋敝的台灣

名家論壇》鈕則勳／王鴻薇小勝　「落跑」仍有傷？

名家論壇》單厚之／一個人的武林，勝過民進黨全黨

名家論壇》黃創夏／請問：侯友宜憑什麼當總統？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀