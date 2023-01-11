名家論壇》黎榮章／國民黨不仇恨動員就不會選舉？

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而觀察藍營及綠營近兩個月的好感度走勢，可發現藍營在選前有逐步上升之趨勢，和綠營拉開開差距，甚至在選舉日當日達到好感度的頂峰2.75。但值得警惕的是，選後國民黨馬上面臨網路好感度雪崩，不到一天好感度就跌落1以下，負面聲量大於正面聲量。究其原因，國民黨在勝選後各執政縣市都立刻被一一檢驗。例如謝國樑成功將基隆從綠營手中奪回，風光無兩，但他選後馬上被市民追問「gogoro在哪！」，要求謝兌現「送5萬輛gogoro電動機車」競選支票；連任成功的國民黨新竹縣長楊文科，選後第一大施政重點「生命紀念園區的推動」也馬上遭縣民抗議，民眾高喊「要公園不要公墓」、「湖口不需要第二個火葬場！」甚至組成自救會上街抬棺、撒冥紙抗議。
此外，剛連任成功的台北市議員王鴻薇被國民黨徵召，投入台北市第3選區立委補選，但她還沒宣誓議員就職，就投入立委選戰，因此立刻被貼上「落跑」標籤，另外還有立委林奕華將接任蔣萬安的副市長，使得該席大安區立委將懸缺一年多，也被諷刺是「落跑姐妹花」，這些原因，也或多或少造成了國民黨網路好感度雪崩式下跌。
不過，若聚焦至藍綠兩黨政治人物的臉書經營成效來看，綠營政治人物的臉書，選後相較於選前的發文數下降了6千多則，發文能量減少了超過5成，藍營反而還保有熱度，選前選後只差了近2千則。而在貼文互動數方面，藍營在選後仍持續保持領先，總共創造1千多萬次的貼文互動，反觀綠營只有6百多萬次，顯然許多綠營政治人物在選後「灰頭土臉」、「無話可說」，勝選的藍營政治人物則沈浸勝選氛圍，繼續歡欣鼓舞貼文，而國民黨人的欣喜、振奮也讓支持者持續保有熱情與國民黨政治人物互動。就過往數據來看，藍營政治人物較不擅長經營臉書社群，這次在選後的臉書數據卻勝過綠營，可說是本次九合一選舉藍營的突破與收穫。
綜合前面的幾項觀察指標，國民黨政治人物選後臉書雖仍維持一定熱度，但僅局限於同溫層之中，在整個網路世界的總聲量降幅比民進黨高，網路好感度更雪崩式下跌，無法繼續維持對民進黨的好感度優勢。就算2022年九合一選舉，國民黨受「討厭民進黨」氛圍加持，加上綠營幾位市長候選人負面爭議高，讓國民黨在選戰中勝出，但2024能否有這種「天時地利」不得而知，國民黨若都只能順水推舟，沒能量主動掀起政治討論，選後網路好感度崩盤就是一大警訊，2024年國民黨想奪回執政權，恐怕還有相當大的挑戰。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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