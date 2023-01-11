三星S23系列新旗艦機確定2/1發表 傳頂規載2億畫素鏡頭
三星今(11)日正式發出邀請函，將於台灣時間2/2凌晨2點在舊金山舉辦三年來首場Unpacked實體發表會，邀請函上寫著「分享絕妙力作」，並預告Galaxy創新的嶄新時代即將來臨，賦予人們前所未有的可能性。全新Galaxy S系列將成為定義終極體驗的縮影。雖然沒有明說是S23系列，但從過往的經驗來看，2月的發表會應該就是三星上半年的旗艦機S23系列，預期頂規版可能導入2億畫素鏡頭，相當值得期待。
記者周淑萍/綜合報導
目前在網路上已經有不少關於三星S23的傳聞，有極大的機率會承接S22 系列設計，包含頂規的S23 Ultra ，以及S23 與S23+ 三款機型，處理器有望採用最新的Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2，鏡頭的部分維持3鏡頭的設計，並收進機身內，規格上會再提升，頂規版有可能導入2億畫素，其他機型則維持5000萬畫素鏡頭，藉此區隔產品線。
此外，自拍的前鏡頭，頂規的S23 Ultra 會配置到1,200 萬畫素，並加入夜拍或是更專業的模式選擇。容量的部分可能會從256GB起跳，應該也會有1TB以上的大容量，畢竟如果畫素都升級到2億畫素，儲存容量也必需再增大。至於確切的規格還是要等官方的發表會才能得知。