7-11瘋《初戀》！120款北海道零食全買2送1：黑雷神33元
受到當紅日劇《First Love初戀》影響，加上邊境解封，原先就很受台灣民眾喜愛的日本北海道，再度成為劇迷最新朝聖清單，雪國唯美景色讓人心嚮往之 ，更想穿著藍色羽絨大衣化身主角。看好這波北海道熱潮，7-11一口氣引進20款限定新品，並同步開跑120款商品任選買2送1，讓短時間內無法出國的消費者，用零食也能遊歷北海道。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN指出，台灣民眾到海外旅遊最愛買零食、糕點做為伴手禮，因此設立國際精品專櫃，不定期引進限定商品，其中又以日本與韓國最受歡迎。這次鎖定春節、情人節送禮聚會商機，即日起至2月21日期間，超過120項指定商品任選買2送1（價低者送），相當於6.7折。首推赴日必買的雷神限定巧克力餅乾，黑雷神平均特價33元，《NOWnews》整理限定商品清單一次看。
🟡北海道新春名物任選買2送1：
◾黑雷神一口巧克力風味餅乾49元，平均特價33元。
◾白雷神牛奶巧克力餅乾199元，平均特價133元。
◾粉紅雷神草莓巧克力餅乾199元，平均特價133元。
◾味覺糖哈密瓜／青森蘋果汽水軟糖69元，平均特價46元。
◾櫻製菓北海道牛奶長崎蛋糕3入139元，平均特價93元。
◾櫻製菓岡山白桃長崎蛋糕3入139 元，平均特價93元。
◾Bourbon奢華奶油薄餅捲99元，平均特價66元。
◾Bourbon艾莉絲夾心捲煉乳口味129元，平均特價86元。
◾山芳北海道奶油風味洋芋片69元，平均特價46元。
◾山榮北海道烤鱈魚起司條199元，平均特價133元。
◾山榮烤鱈魚起司139元，平均特價93元。
◾Maruka炸海苔芥末風味199元，平均特價133元。
◾SECOMA北海道牛奶／北海道哈密瓜89元，平均特價60元。
◾Bourbon松露造型麻糬可可球99元，平均特價66元。
◾Bourbon迷你巧克力布朗尼袋裝149元，平均特價100元。