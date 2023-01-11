台南路邊驚見「兩隻巨型白兔」！民眾細看笑了：出頭很多

7-11瘋《初戀》！120款北海道零食全買2送1：黑雷神33元

▲7-11搶搭《First Love初戀》熱潮引進北海道名物，同步推出逾120款商品任選買2送1，相當於6.7折。（圖／業者提供）
▲7-11搶搭《First Love初戀》熱潮引進北海道名物，同步推出逾120款商品任選買2送1，相當於6.7折。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

受到當紅日劇《First Love初戀》影響，加上邊境解封，原先就很受台灣民眾喜愛的日本北海道，再度成為劇迷最新朝聖清單，雪國唯美景色讓人心嚮往之 ，更想穿著藍色羽絨大衣化身主角。看好這波北海道熱潮，7-11一口氣引進20款限定新品，並同步開跑120款商品任選買2送1，讓短時間內無法出國的消費者，用零食也能遊歷北海道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
7-ELEVEN指出，台灣民眾到海外旅遊最愛買零食、糕點做為伴手禮，因此設立國際精品專櫃，不定期引進限定商品，其中又以日本與韓國最受歡迎。這次鎖定春節、情人節送禮聚會商機，即日起至2月21日期間，超過120項指定商品任選買2送1（價低者送），相當於6.7折。首推赴日必買的雷神限定巧克力餅乾，黑雷神平均特價33元，《NOWnews》整理限定商品清單一次看。
 
🟡北海道新春名物任選買2送1：
◾黑雷神一口巧克力風味餅乾49元，平均特價33元。
◾白雷神牛奶巧克力餅乾199元，平均特價133元。
◾粉紅雷神草莓巧克力餅乾199元，平均特價133元。
◾味覺糖哈密瓜／青森蘋果汽水軟糖69元，平均特價46元。
◾櫻製菓北海道牛奶長崎蛋糕3入139元，平均特價93元。
◾櫻製菓岡山白桃長崎蛋糕3入139 元，平均特價93元。
◾Bourbon奢華奶油薄餅捲99元，平均特價66元。
◾Bourbon艾莉絲夾心捲煉乳口味129元，平均特價86元。
◾山芳北海道奶油風味洋芋片69元，平均特價46元。
◾山榮北海道烤鱈魚起司條199元，平均特價133元。
◾山榮烤鱈魚起司139元，平均特價93元。
◾Maruka炸海苔芥末風味199元，平均特價133元。
◾SECOMA北海道牛奶／北海道哈密瓜89元，平均特價60元。
◾Bourbon松露造型麻糬可可球99元，平均特價66元。
◾Bourbon迷你巧克力布朗尼袋裝149元，平均特價100元。

▲北海道限定的白雷神及粉紅雷神，每袋原價199元、平均特價133元。（圖／7-11提供）
▲北海道限定的白雷神及粉紅雷神，每袋原價199元、平均特價133元。（圖／7-11提供）
▲牛奶長崎蛋糕、白桃長崎蛋糕3入原價139元，平均特價93元。（圖／7-11提供）
▲牛奶長崎蛋糕、白桃長崎蛋糕3入原價139元，平均特價93元。（圖／7-11提供）
▲SECOMA雪派系列原價89元，平均特價60元，有北海道牛奶、北海道哈密瓜口味。（圖／7-11提供）
▲SECOMA雪派系列原價89元，平均特價60元，有北海道牛奶、北海道哈密瓜口味。（圖／7-11提供）

7-11推柑橘拿鐵！送橘子杯塞　3杯拼「大吉利」結果噴笑

7-11刮刮樂開跑！每天免費4抽「結果超爽」　取件再送7元

輔大陳若儀快看！Buffet吃到飽餐廳最新排行：宴客選這家

年前快打包！LINE免費貼圖13組亮相：這4組還能轉贈好友

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀