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機場才買得到！麥卡倫《醇萃阿拉比卡》全球免稅通路限定

▲麥卡倫再接著推出年度限量發行系列《The Harmony Collection醇萃阿拉比卡Smooth Arabica》單一麥芽威士忌，於全球免稅通路獨家限定販售。（圖／品牌提供）
▲麥卡倫再接著推出年度限量發行系列《The Harmony Collection醇萃阿拉比卡Smooth Arabica》單一麥芽威士忌，於全球免稅通路獨家限定販售。（圖／品牌提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

頂級威士忌品牌麥卡倫推出年度限量系列《The Harmony Collection》系列，繼系列第二款「阿拉比卡之旅The Harmony Collection Inspired by Intense Arabica」創下銷售一空的佳績後，麥卡倫再接著推出年度限量發行系列《The Harmony Collection醇萃阿拉比卡Smooth Arabica》單一麥芽威士忌，於全球免稅通路獨家限定販售。此外，2022年頂尖20大威士忌評比結果，前10名首度出現來自美國的單一麥芽威士忌，是出自美國奧勒岡州的威蓋堡（Westward Whiskey）身為全球單一麥芽威士忌的潛力新秀，也於近期引進台灣市場，是威士忌酒友不可錯過的新風味。

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▲麥卡倫攜手世界冠軍咖啡師王策，《醇萃阿拉比卡》打造出極為豐富的咖啡感官驚喜饗宴。（圖／品牌提供）
▲麥卡倫攜手世界冠軍咖啡師王策，《醇萃阿拉比卡》打造出極為豐富的咖啡感官驚喜饗宴。（圖／品牌提供）
麥卡倫首席釀酒大師 Steven Bremner為了打造可完美搭配咖啡、增添品飲興緻與別具風味層次的濃郁威士忌，邀請5位世界知名咖啡匠人共同研發，包括衣索比亞咖啡種植者 Kenean Asefa Dukamo、蘇格蘭咖啡烘焙師Lisa Lawson、美國咖啡大師 Andrea Allen、英國咖啡拉花藝術家 Dhan Tamang，還有專研全球咖啡史的頂尖咖啡歷史學家Jonathan Morris教授也為新作賦予靈魂，讓威士忌與咖啡兩款平行的飲品產生絕妙交集。

麥卡倫年度限量發行系列《The Harmony Collection 醇萃阿拉比卡 Smooth Arabica 》單一麥芽威士忌，僅限於免稅通路獨家販售，威士忌中揉合出的淡淡美式咖啡香氣，更被認為是無年份的傑出代表作。世界冠軍咖啡師王策表示：「咖啡的品鑑起源與威士忌息息相關，從認識咖啡的種類與品種，深入了解咖啡豆不為人知的面貌，透過研磨、萃取與沖煮咖啡的過程，可以觀察到一杯咖啡慢慢綻放出優雅細緻的風味，當你品飲咖啡後再品酩《醇萃阿拉比卡》，充滿後座力的感受會從鼻腔、味蕾衝擊至腦後，你會發現兩款飲品如此的不同，風味卻又能和諧交融，這就是《醇萃阿拉比卡》迷人的魅力。」

麥卡倫品牌大使黃偉綸：「《醇萃阿拉比卡》將威士忌與咖啡香氣完美融合，風味細緻而優雅，當你把酒杯拿在面前，距離鼻子約40公分處，輕輕搖晃酒杯讓香氣緩緩釋放，將會感受到獨特的研磨咖啡香味；輕啜一小口威士忌，讓金黃酒液流轉舌頭與口腔的每一個味蕾，能感受到舌尖、舌上和舌後的味蕾對酒液的感受截然不同，尾韻中美式咖啡的優雅香氣會慢慢浮現，威士忌與咖啡堆疊出的絕妙體驗，會讓你久久難以忘懷。」推薦品飲者可以現沖一杯咖啡搭配《醇萃阿拉比卡》一起飲用，會有全新的口感體驗。

而醇萃阿拉比卡單一麥芽威士忌將於2023 年 1 月10日起在麥卡倫機場專賣店、全球主要機場稅店開始販售，雖然與阿拉卡比之旅屬於同一系列巨作，但兩者最大的差異為酒精濃度的高低，考量到國內台菜口味偏重，阿拉卡比之旅濃度為44%；免稅通路限定的醇萃阿拉比卡酒精濃度為40%，雖然看似相同但香氣及尾韻都有不同的感受。

此外，喜愛威士忌的酒友們不可容錯過的，還有近期引進台灣的美國威蓋堡單一麥芽威士忌，是首款在全美最具公信力威士忌雜誌《Whisky Advocate》榮獲前10名的美國單一麥芽威士忌，酒廠標榜製程由當地的麥芽及啤酒酵母進行低溫發酵，加上過程融合美國淡啤酒的釀造與像波本威士忌的陳年，創造出美國獨有的產地風味。有採用奧勒岡州黑皮諾葡萄酒桶、黑啤酒風味桶、瓜地馬拉蘭姆酒桶進行威士忌熟成，創造出各式風味獨具的單一麥芽威士忌品項。

▲自美國單一麥芽威士忌品牌威蓋堡，推出黑皮若葡萄酒桶、黑啤酒風味桶、瓜地馬拉蘭姆酒桶等多款不同選擇。（圖／品牌提供）
▲自美國單一麥芽威士忌品牌威蓋堡，推出黑皮若葡萄酒桶、黑啤酒風味桶、瓜地馬拉蘭姆酒桶等多款不同選擇。（圖／品牌提供）
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