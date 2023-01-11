不畏疫情！永達保經兩岸營收首破百億　目標拚全球前6大

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永達保經轉投資且持股達24.9%的大陸永達理保經，去年資本金0.8億元人民幣，複製永達台灣成功的經驗及專業技術，結合對岸市場之特性與需求，2022年期繳新契約保費收入達人民幣19億元、主管人力達7100人、MDRT會員人數達成930位，13個月繼續率達94.5%，業務人員年平均FYP有27萬元。
永達保經總經理陳慶鴻指出，永達理在疫情衝擊下仍穩健發展，在對岸已設有北京總公司、17家分公司共45個營業據點，分別位於北京、天津、山東、青島、河南、江蘇、蘇州、上海、浙江、寧波、四川、湖北、福建、廣東、深圳、黑龍江、河北，並預計1年內在上海增設營業據點。
陳慶鴻表示，永達重視人才，後疫時代力挺業代，藉由自建創業平台配合大數據管理的機制，輔以充裕的教育訓練資源，更啟動一系列晉級獎勵，擴大增員實力，從共享角度鼓勵增員，達成獎勵辦法每增員一位獎勵現金2萬元，高比例MDRT，永達具MDRT資格達926位，每兩位業務主管就有一位MDRT，97位終身會員。
不僅如此，永達數位平台學習每月線上平台有業務主管分享的兩岸菁英會，每天有百萬等級的大單分享，吸取他人成功的學習經驗；同時挾著科學依據的57項報表、銷售成功密碼2161、增員成功密碼2143，提供團隊主管協助屬員梳理改善流程，只要晉級並通過觀察評估期，獎勵金總額高達300萬元，3年內已有11位優秀業務代表領取到高額獎金，晉升是名利雙收唯一出路，希望吸引眾多優秀的業務菁英加入，朝向保險企業家發展組織目標前進。
永達保經董事長吳文永也強調，永達人才培訓為平台制非師徒制，透過MDRT導師成功分享，並以大數據管理系統協助團隊主管透過銷售流程檢查表輔導屬員，培育保險業務菁英，並舖展事業版圖。
展望2023年，他指出，今年進入永達第3個10年，除了永達承德大樓原址重建，預計2026年興建完成地上11樓、地下4層的新大樓，2023年永達保經期繳新契約保費收入目標為新台幣30億元，13個月保單繼續率96%，主管人力3000人及240位MDRT，至於中國大陸永達理目標期繳新契約保費人民幣33億元，13個月保單繼續率95%，主管人力10000人及1200位MDRT，讓永達保經持續朝全球前6大保經的願景邁進。