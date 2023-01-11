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快訊／本土確診＋25245！死亡個案增46人　境外移入例398

▲指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增25,643例COVID-19確定病例，分別為25,245例本土個案及398例境外移入；另確診個案中新增46例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之25,245例本土病例，為11,576例男性、13,652例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,264例)，臺中市(3,201例)，高雄市(2,894例)，桃園市(2,771例)，臺北市(2,759例)，臺南市(1,990例)，彰化縣(980例)，新竹縣(842例)，新竹市(721例)，苗栗縣(633例)，屏東縣(576例)，雲林縣(427例)，嘉義縣(396例)，基隆市(392例)，宜蘭縣(370例)，南投縣(294例)，嘉義市(243例)，花蓮縣(218例)，臺東縣(122例)，金門縣(79例)，澎湖縣(68例)，連江縣(5例)。
指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月5日至今(2023)年1月6日，死亡日期介於去年12月27日至今年1月8日。

指揮中心說明，今日新增398例境外移入個案中，為233例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月11日至今年1月10日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,118,332例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,992,663例排除)，其中9,123,185例確診，分別為43,903例境外移入、9,079,228例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,654例COVID-19死亡病例，其中15,635例本土，個案居住縣市分布為新北市3,040例、臺北市1,707例、臺中市1,656例、高雄市1,558例、臺南市1,168例、桃園市1,157例、彰化縣1,009例、屏東縣609例、雲林縣511例、南投縣503例、苗栗縣430例、嘉義縣405例、宜蘭縣328例、基隆市321例、嘉義市267例、花蓮縣266例、新竹縣259例、臺東縣197例、新竹市169例、金門縣38例、澎湖縣37例；另19例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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