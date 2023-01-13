兔年開運／宗教信用卡保庇做功德　刷5萬代點光明燈

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以台中銀行大甲媽祖信用卡來說，除均經大甲鎮瀾宮「過火」儀式加持，保佑持卡人出入平安，而且年度累計一般消費達10萬以上，次年即免費代卡友於大甲鎮瀾宮點光明燈一盞，每筆消費金額均提撥0.35%回饋金予大甲鎮瀾宮，助持卡人行善積功德。
華南銀行每張大甲媽祖認同卡及專屬首刷禮都有媽祖專屬肖像，卡片自卡廠出廠也都整批送往大甲鎮瀾宮經過爐儀式加持，再送回銀行印製持卡人卡號姓名等個人資料，隨身攜帶使用常保媽祖加持庇祐，而且每筆刷卡消費均提撥0.25%回饋財團法人大甲媽社會福利基金會，以協助鎮瀾兒童家園，安頓失依幼童傳遞愛心。
不僅如此，華南銀行大甲媽祖認同卡每一年度累積一般消費金額達固定金額正卡5萬元以上、附卡1萬元以上，次年均可享由華南銀行統一造冊登錄，免費於大甲鎮瀾宮免費點光明燈一年優惠，正卡人符合代點光明燈資格後，額外累積每達2萬元，可增加指定代點光明燈1人次，每戶最多指定代點5人次，範例來說，正卡2016年度累積消費達11萬元、附卡年度累積消費達1萬元，除正卡及附卡本人可獲得代點光明燈外，可再額外指定代點光明燈3人次。
合庫銀行鹿港天后宮認同卡同樣每張卡，均經過香爐儀式加持，保佑持卡人一切平安，而且刷卡一般消費提撥0.3%回饋予鹿港天后宮，作為鹿港天后宮慈善公益用途，每卡每一年度累積一般消費金額達10萬元以上，次年免費於鹿港天后宮點燈一盞一年，安太歲光明燈、文昌燈、月老燈、拜斗燈5擇1。
台灣企銀發行北港朝天宮認同卡則特別在信用卡內置入萬年爐香灰，加上別具創意的卡面設計，緊密串聯媽祖信仰和持卡人的連結，並由台灣企銀每年提撥一般刷卡消費金額0.275%回饋金予北港朝天宮，作為每年繞境及公益活動用途，以協助保存地方文化與歷史價值，傳達媽祖安定人心的力量，今年至12月底刷卡累積消費金額達6萬元以上，次年享免費點燈優惠，達6萬元後額外累積每達2萬元，可增加指定代點光明燈1人次，每戶最多指定代點5人次，次年均可享由本行統一造冊，免費於北港朝天宮免費點燈1年。
此外，今年3月底申請台灣企銀北港朝天宮認同卡，核卡後30日內新增1筆一般消費可獲得北港朝天宮媽祖賜福平安禮，而持卡人去年12月15日至今年1月31日刷卡消費，也可抽北港朝天宮癸卯年發財金福袋300份。