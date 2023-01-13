台積電好威！Q4獲利2959億再創高　全年獲利首度突破1兆

兔年開運／宗教信用卡保庇做功德　刷5萬代點光明燈

農曆春節許多人會去廟宇拜拜祈福，點光明燈保佑新年運勢順遂，但若有申辦宗教聯名卡，不僅如同隨身帶著平安符，刷卡還能做公益，年消費滿5萬以上，銀行還會免費代點光明燈。（圖／資料照，記者黃彥昇攝）
農曆春節許多人會去廟宇拜拜祈福，點光明燈保佑新年運勢順遂，但若有申辦宗教聯名卡，不僅如同隨身帶著平安符，刷卡還能做公益，年消費滿5萬以上，銀行還會免費代點光明燈。（圖／資料照，記者黃彥昇攝）

記者顏真真／台北報導

農曆春節許多人會去廟宇拜拜祈福，點光明燈保佑新年運勢順遂，但如果申辦宗教聯名卡，不僅卡片出廠即整批送往廟宇經爐儀式加持，甚至信用卡內還放入萬年爐香灰，讓持卡人如同隨身帶著平安符，平時刷卡消費還會提撥固定比例金額做公益，年度刷卡消費滿5萬元以上，銀行更免費幫持卡人代點光明燈，省去現場排隊人擠人的麻煩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
目前市場上的宗教信用卡強調結合了宗教民俗、公益捐款與信用卡功能，像是台中銀行大甲媽祖平安卡、華南銀行大甲媽祖悠遊認同卡、合庫銀行鹿港天后宮認同卡及台灣企銀北港朝天宮認同卡，而台新銀行北港媽祖平安卡則從2018年1月1日就已停發新卡，而這些宗教卡每筆消費都會提撥0.25%至0.35%回饋給廟方，以利從事社會公益活動，還有紅利點數與現金回饋的好康，每年最低刷滿5萬元就能協助卡友點燈祈福，不用到現場排隊人擠人，省去很多麻煩。

以台中銀行大甲媽祖信用卡來說，除均經大甲鎮瀾宮「過火」儀式加持，保佑持卡人出入平安，而且年度累計一般消費達10萬以上，次年即免費代卡友於大甲鎮瀾宮點光明燈一盞，每筆消費金額均提撥0.35%回饋金予大甲鎮瀾宮，助持卡人行善積功德。

華南銀行每張大甲媽祖認同卡及專屬首刷禮都有媽祖專屬肖像，卡片自卡廠出廠也都整批送往大甲鎮瀾宮經過爐儀式加持，再送回銀行印製持卡人卡號姓名等個人資料，隨身攜帶使用常保媽祖加持庇祐，而且每筆刷卡消費均提撥0.25%回饋財團法人大甲媽社會福利基金會，以協助鎮瀾兒童家園，安頓失依幼童傳遞愛心。

不僅如此，華南銀行大甲媽祖認同卡每一年度累積一般消費金額達固定金額正卡5萬元以上、附卡1萬元以上，次年均可享由華南銀行統一造冊登錄，免費於大甲鎮瀾宮免費點光明燈一年優惠，正卡人符合代點光明燈資格後，額外累積每達2萬元，可增加指定代點光明燈1人次，每戶最多指定代點5人次，範例來說，正卡2016年度累積消費達11萬元、附卡年度累積消費達1萬元，除正卡及附卡本人可獲得代點光明燈外，可再額外指定代點光明燈3人次。

合庫銀行鹿港天后宮認同卡同樣每張卡，均經過香爐儀式加持，保佑持卡人一切平安，而且刷卡一般消費提撥0.3%回饋予鹿港天后宮，作為鹿港天后宮慈善公益用途，每卡每一年度累積一般消費金額達10萬元以上，次年免費於鹿港天后宮點燈一盞一年，安太歲光明燈、文昌燈、月老燈、拜斗燈5擇1。

台灣企銀發行北港朝天宮認同卡則特別在信用卡內置入萬年爐香灰，加上別具創意的卡面設計，緊密串聯媽祖信仰和持卡人的連結，並由台灣企銀每年提撥一般刷卡消費金額0.275%回饋金予北港朝天宮，作為每年繞境及公益活動用途，以協助保存地方文化與歷史價值，傳達媽祖安定人心的力量，今年至12月底刷卡累積消費金額達6萬元以上，次年享免費點燈優惠，達6萬元後額外累積每達2萬元，可增加指定代點光明燈1人次，每戶最多指定代點5人次，次年均可享由本行統一造冊，免費於北港朝天宮免費點燈1年。

此外，今年3月底申請台灣企銀北港朝天宮認同卡，核卡後30日內新增1筆一般消費可獲得北港朝天宮媽祖賜福平安禮，而持卡人去年12月15日至今年1月31日刷卡消費，也可抽北港朝天宮癸卯年發財金福袋300份。

今日最聚焦／兔年3盞燈不要關　開運發財水這樣用

兔年開運／各家銀行發財水、發財金領取攻略

兔年開運／不用到宮廟排隊　點燈、添香油錢用ATM也行

春節彩券加碼9億！大樂透增360組百萬、威力彩機動加2億

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀