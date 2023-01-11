房價回不去了？商總賴正鎰估房市盤整3年：小建商消失50%

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第二，2022年房價大漲，原因是政府帶頭調升利率與增稅，加上建築材料成本上漲，如台中這兩年平均房價從20萬上升到45萬，每坪建築成本從8.5 萬元漲到14萬，台北從12.5萬元漲到22萬元，「SRC鋼構建築」每坪成本甚至超過25萬元，賴正鎰直言「房價已經回不去了」，這樣的現象將吸引不少預期房價高漲的人，趕緊進場置產抗通膨、求保。
第三，目前建商購地貸款成數約剩5成，近年購地吃飽了，加上政府限期18個月須取得建照，所以今年也是「去化土地年」，去化速度放緩，加上無法預測建築成本，很多建商決定改採「先建後售」來確保金流，都會區末來的土地首選會以都更為主，但首要必須先會控制管建成本。像是台北、新北、桃國、台中的舊市區都更為優先，台南與高雄也一樣，在高建築成本的現況下，房價真的回不去了。
第四，去年全國總推案量破台幣2兆元，但總體銷售面積並未上升，明顯是單價上漲造成，在政府打炒房下，預估推案量將減少兩成，總量約是1.6兆，呈現「價穩量縮」的格局。第五，九二一大地震後，全國的建商倒開僅剩不到100家，進年又恢復到上萬家，賴正鎰認為，政府打房後，接下來幾年都會是盤整年，小建商可能會被併購或出售士地，資金實力不夠的小建商將會大幅减少，預估3年内會縮减50%，約剩下5000家左右。
最後則是大型的品牌建商，將會朝向「商業不動產方向」經營，如投資酒店、商場、辦公室收租，邁向正常開發商的永續經營方向走，在規劃設計建案方面，也會越來愈精緻化，讓產品會越來越精美，消費者也可享受更好的生活品質。