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房價回不去了？商總賴正鎰估房市盤整3年：小建商消失50%

▲鄉林集國董事長、全國商總主席賴正鎰認為，「政府增稅」、「利率升息」與「建築成本大幅上揚」是拉升房價上漲的元凶。（圖／NOWnews資料照片）
▲鄉林集國董事長、全國商總主席賴正鎰認為，「政府增稅」、「利率升息」與「建築成本大幅上揚」是拉升房價上漲的元凶。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志浩/綜合報導

立法院昨（10）日通過《平均地權條例》修正案，今年將實施「預售屋新五規」，鄉林集國董事長、全國商總主席賴正鎰今（11）日在鄉林集團年度記者會指出，拉升房價上漲的元凶是「政府增稅」、「利率升息」與「建築成本大幅上揚」，預期今年全球通膨可望趨穩，利率再調整有限，《平均地權條例》修正案通過後，應該是最後一波打房，政府會暫時縮手。賴正鎰預告，「台灣房市將有6大趨勢，並在盤整3年後逐漸回歸市場正常機制」，也是消費者進場的好時機。

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賴正鎰指出，在《平均地權條例》修正案通過後，台灣房市未來表現有6大趨勢，首先是去年國際天然氣與原物料漲價，連帶使國内民生物價與餐飲被迫漲價，民生消費壓力更大，政府此時又嚴厲打炒房政策，無論是房地合一2.0、提高地價稅與土地增值稅、土建融貸款管制、取得土地後須在18個月內取得建照開工等動作，都打亂開發商的推案計畫。

第二，2022年房價大漲，原因是政府帶頭調升利率與增稅，加上建築材料成本上漲，如台中這兩年平均房價從20萬上升到45萬，每坪建築成本從8.5 萬元漲到14萬，台北從12.5萬元漲到22萬元，「SRC鋼構建築」每坪成本甚至超過25萬元，賴正鎰直言「房價已經回不去了」，這樣的現象將吸引不少預期房價高漲的人，趕緊進場置產抗通膨、求保。

▲（圖／記者張志浩攝）
▲鄉林集國董事長、全國商總主席賴正鎰認為，《平均地權條例》修正案應該是最後一波打房，政府會暫時縮手。（圖／記者張志浩攝）
第三，目前建商購地貸款成數約剩5成，近年購地吃飽了，加上政府限期18個月須取得建照，所以今年也是「去化土地年」，去化速度放緩，加上無法預測建築成本，很多建商決定改採「先建後售」來確保金流，都會區末來的土地首選會以都更為主，但首要必須先會控制管建成本。像是台北、新北、桃國、台中的舊市區都更為優先，台南與高雄也一樣，在高建築成本的現況下，房價真的回不去了。

第四，去年全國總推案量破台幣2兆元，但總體銷售面積並未上升，明顯是單價上漲造成，在政府打炒房下，預估推案量將減少兩成，總量約是1.6兆，呈現「價穩量縮」的格局。第五，九二一大地震後，全國的建商倒開僅剩不到100家，進年又恢復到上萬家，賴正鎰認為，政府打房後，接下來幾年都會是盤整年，小建商可能會被併購或出售士地，資金實力不夠的小建商將會大幅减少預估3年内會縮减50%，約剩下5000家左右

最後則是大型的品牌建商，將會朝向「商業不動產方向」經營，如投資酒店、商場、辦公室收租，邁向正常開發商的永續經營方向走，在規劃設計建案方面，也會越來愈精緻化，讓產品會越來越精美，消費者也可享受更好的生活品質。

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