林襄示範睡姿「美到像拍寫真」 吳宗憲嗨喊：她躺得很開
節目《小明星大跟班》明（12）日晚10點播出「做夢好累！這些夢暗藏著什麼玄機」，主持人吳宗憲提到自己有個特別的功夫叫「孵夢」，他說：「我要什麼夢我去孵，譬如有一段很相愛的愛情沒辦法分開，我竟然在夢裡跟她分開，結果她跟我做了一模一樣的夢，我們2個都誤以為是見過面聊過天才分手。」林襄則在節目上示範自己的睡姿，還說睡覺時一定要高舉雙手，像跳芭蕾舞一樣，這絕美的睡姿，彷彿像在拍寫真集，讓吳宗憲語帶興奮，「不用跟女兒一起做節目有多爽啊！這個在我看來，她躺得很開，等於是『歡迎光臨』。」
記者侯家瑜/綜合報導
Apple（黃暐婷）自爆無法穿褲子睡覺，「剛跟我男友認識時，我們一起出去旅行，睡覺的時候我不好意思就穿著褲子睡，但晚上我真的睡不著，於是我偷偷在被子裡把褲子脫掉，隔天早上，他就很不好意思地問我，是不是想色誘他。」
王少偉分享特殊夢境，「我夢裡突然被蛇咬，我馬上驚醒，奇怪的是醒來之後那個痛感還在。」解夢專家安格斯解析：「太久沒做一些事情，讓自己對某些能力感到害怕，譬如愛的能力等。」王少偉覺得很準，吳宗憲則開玩笑說：「像他這種狀態，求助於一些『性學博士』，有正向的引導，雖然分手了，但還是可以回去諮詢。」