限5天！7-11烏龍麵買1送1被推爆 全家900ml鮮奶破盤69元
超商本周限定優惠更新！7-11明（13）日起限時5天開跑，在暫停兩周後強勢回歸，一回來就祭出農心海鮮烏龍麵買1送1，平均不到20元爽吃，立刻被網友推爆：「含淚大推海鮮烏龍麵」、「 終於等到海鮮烏龍買一送一了」、「已在群組預定2箱」，內行分享加點蝦子更好吃，且可直接向門市預定，以免辛苦玩大地遊戲找泡麵。此外，杜老爺甜筒平均20元、約6.7折；馬賽皂平均110元、5.5折逼近半價。即日起當筆購優惠也換檔，消費就能用19元加購分解茶日式綠茶。
記者黃韻文/綜合報導
全家會員優惠自即日起至1月15日前，本周海報多達26款促銷商品，不過只有一款買1送1，三養火辣雞肉碗麵指定口味平均35元，有鐵板風味炒麵、奶油白醬風味可任選。WA!COOKIES奶蓋雪糕、王子麵、乳酪餅、格子脆則都是買2送1，相當於6.7折。
周末例行登場的「康康5」，明（13）日起連續五六日開跑，本周DM同樣剩5款商品，一樣沒有現煮咖啡促銷，不過上周沒搶到的「69元鮮乳」，好評之下本周再度續推，FMC牧場直送4.0鮮乳再度限時3天2瓶139元，900ml罐裝平均69.5元，堪稱鮮乳破盤價。此外，芬達橘子汽水、Cheers氣泡水、TWIX巧克力麥餅都是5折價，而岢本玉米濃湯2杯75元，平均38元、約5.8折。
萊爾富共有9品優惠，和全家一樣有芬達橘子汽水買1送1，不過促銷僅至1月15日。雖然本周只有1款5折商品，不過三立薄燒餅乾第2件10元，5.5折也是近半價；飲品部份有SUÁN檸檬紅茶氣泡飲第2件6元，餅乾部分推出品客洋芋片、萊佳哈斯餅單片第2件10元，換算下來相當於6折至6.3折，也是值得入手。