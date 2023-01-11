LINE Pay 一月加碼！麥當勞享3%回饋　還可再抽999點紅包

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1.週一：搭乘台灣大車隊單筆消費滿70元享10%回饋；人氣茶飲連鎖「可不可熟成紅茶」單筆消費滿50元可抽LINE POINTS 66點。
2.週二到週四：麥當勞餐廳與歡樂送筆筆消費享3%；壽司郎單筆消費滿500元享LINE POINTS 15點回饋。
3.週五：海底撈火鍋單筆消費滿2,500元享LINE POINTS 150點回饋；屋馬燒肉單筆消費滿2,488元享LINE POINTS 150點回饋；輕井澤餐飲集團旗下品牌單筆消費滿888元享5%回饋。秀泰影城筆筆享LINE POINTS 6％回饋。
4.週六到週日：寵物公園單筆消費滿1,499元享LINE POINTS 88點回饋。透過「好康地圖」可分別領取MITSUI OUTLET PARK與光南大批發專用優惠券，於交易滿額時抵用。即日起至1月29日，每週六日Uber Eats單筆消費滿299元即可抽LINE POINTS 66點。
此外，1/14~2/5至指定廟宇點光明燈即可獲得紅包一個，最高可抽LINE POINTS168點。1/11~1/20至麥當勞單筆消費滿199元就可抽紅包，最高可抽LINE POINTS 999點，共將送出18萬份紅包。於燦坤、全國電子添購新家電消費滿額均享回饋。即日起至1/15止，於燦坤單筆消費滿20,000元即享LINE POINTS 800點；即日起至1/16止，於全國電子購買指定家電滿25,000元享LINE POINTS 1,000點回饋，綁定中信LINE Pay卡再享750點，等同最高可獲1,750點。