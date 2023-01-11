遭金球獎高層「摸臀」！《鯨魚》布蘭登費雪拒出席狂開嗆
2022威尼斯影展正式入選、《黑天鵝》名導戴倫艾洛諾夫斯基（Darren Aronofsky）最新力作《我的鯨魚老爸》（The Whale）即將在台上映，本片是《神鬼傳奇系列》美國知名男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）睽違10年的大銀幕主演作品，與《怪奇物語》莎蒂辛克（Sadie Sink）、《縮小人生》周洪（Hong Chau）等演員共同演出。今（11）日公布中文電影海報和正式預告，布蘭登費雪在片中飾演一名試圖與女兒修補關係的270公斤男同志老爸，挑戰極限的演技，也讓他成為今年奧斯卡呼聲最高的人選之一。
記者黃雅琪/綜合報導
雖然在甫落幕的2023金球獎頒獎典禮中，獲得「戲劇類電影最佳男主角」提名的布蘭登費雪最終未能拿下影帝寶座，但事實上，布蘭登費雪早在去年11月就宣示，無論《我的鯨魚老爸》是否獲得提名，自己都不會出席金球獎頒獎典禮，因為他曾在2003年遭到金球獎主辦單位「好萊塢外籍記者協會」的男性高層菲利普柏克（Philip Berk）摸臀性騷擾！他強調自己很尊重好萊塢外籍記者協會，但是他絕對不會出席金球獎：「因為我媽沒有養出一個『偽君子』，你可以用各種稱呼來叫我，但不包含這個。」
布蘭登費雪出道超過30年，演出過《森林泰山》、《神鬼傳奇》等經典作品，然而導演戴倫艾洛諾夫斯基受訪時透露，他花了10年才將《我的鯨魚老爸》搬上大銀幕，但他不知道該找誰來演，直到某天他看到一部巴西獨立電影的預告片，布蘭登費雪在裡面演了一個小角色，才動念想邀請他：「坦白講，我沒有真的看過他的任何一部電影，我沒有看過《森林泰山》、《急凍原始人》，我有看過《神鬼傳奇》但沒有看很多。」
《我的鯨魚老爸》故事描述，一名英語老師查理（布蘭登費雪飾）中年出櫃後拋棄家庭與愛人私奔，如今他因為愛人過世而罹患暴食症，同時他還要試圖修補與17歲女兒艾莉（莎蒂辛克飾）的關係。《我的鯨魚老爸》將於2月3日在全台上映。