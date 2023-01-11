汙水接管破百萬　新北拚115年完成130萬戶

針對截至去年12月底污水接管普及率72%，總戶數累計達118萬戶，新北市政府水利局今（11）日發布新聞稿表示，新北市4年來污水接管25萬6127戶，已達新北市長侯友宜上屆任期上任時訂定的4年25萬戶目標，不只是全國接管戶數最高行政區，也是唯一破百萬戶接管的城市，未來更訂定115年完成130萬戶目標，讓美麗的後巷，漸漸成為市容中理所當然的一隅，給市民更優質的生活環境。
記者吳嘉億／新北報導
新北市水利局長宋德仁表示，新北污水接管佔六都37.5％，甚至為其他五都2至3倍，更超越桃園及台南開辦污水下水道以來總累計接管戶數，感謝內政部營建署出錢又出力，不只每年補助20億多的污水建設經費，更協助代辦工程，4年來完成5萬戶接管。
宋德仁進一步指出，施工期間如三重光明市場周邊有台電障礙、中和漢皇super社區與捷運環狀線衝突等，4年來完成超過24,000未納戶，同時也針對民眾常使用的公園公廁及活動中心進行接管，讓市民參與公眾活動及休憩時，能感受到環境品質的提升。
污水下水道工程科長蔡建立補充說到，污水用戶接管是否能成功推動，關鍵在於後巷違建障礙能否順利排除，對於老舊建築來說是一件極為複雜困難任務，不是單一水利局所能達成，規劃與執行必須透過跨域協調與合作，長期透過各種宣導，提高市民對污水下水道的認識和接受度，從排斥轉為積極配合工程，公私協力共同努力，才能有今日豐碩的成果。