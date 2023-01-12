全家冰棒只要10元！胡椒白醬、花椒奶茶雪糕「2折出清」
把握這幾日暖陽好天氣，快衝超商掃冰棒！全家罕見祭出冰棒出清價，原先直逼一個便當價的黃亞細胡椒白醬雪糕、海底撈花椒奶茶雪糕，紛紛祭出單支10元，比買1送1還便宜，相當於下殺2折。7-11即日起也推出多款冰棒第2件半價，平均下來約是7.5折。
記者黃韻文/綜合報導
全家去年首度和新加坡肉骨茶品牌「黃亞細肉骨茶」合作，異想天開推出胡椒白醬雪糕，加入白巧克力包覆的胡椒餅乾，後來更引進海底撈花椒奶茶雪糕，獨特口味吸足消費者目光，不過原價高達49元，不少民眾想嘗鮮卻捨不得下手。全家即日起發動出清價，2款雪糕特價只要10元，等於打2折，比一般冰棒還要便宜。
而《NOWnews今日新聞》之前曾開箱試吃胡椒白醬雪糕，咬下每一口都能嘗到餅乾顆粒，胡椒味明顯且帶有尾勁，尤其大口接著吃時，還會有胡椒辛辣感。從網友整體回饋來說，反應倒是很兩極。而海底撈花椒奶茶雪糕反而沒那麼辣，只有尾韻會稍微浮現花椒味，更多則是奶茶的味道，以10元價位來說，吃過的人都認為「值得啦」。
全家至2月7日前，除了兩款指定冰品激殺10元，另有單件5折好康，桂冠冰淇淋大福（芝麻／花生）平均不到30元、SEJOU烤地瓜冰棒平均25元。而SEJOU爆刨冰（哈密瓜／西瓜）單杯原價99元、特價59元，以及多款指定冰品都是單件6折。
7-11即日起至2月21日也有多款冰品促銷，首推大人系嘎哩君剉冰棒買1送1；此外，多款日本杯裝冰淇淋、北海道人氣SECOMA雪派任選買2送1；韓國熊津米漿冰、青梅冰、黑芝麻年糕冰淇淋任選第2件6折。