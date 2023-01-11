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大港青年實習計畫帶動高雄就業市場　媒合留任率逾6成

▲北漂就學的大眾廣播股份有限公司實習生參與高市實習計畫，返回高雄實習後轉任正職，增加高雄青年返鄉就業人力。（圖／高市府青年局堤供）
▲北漂就學的大眾廣播股份有限公司實習生參與高市實習計畫，返回高雄實習後轉任正職，增加高雄青年返鄉就業人力。（圖／高市府青年局堤供）

記者郭凱杰／高雄報導

高市府青年局111年大港青年實習媒合計畫開出亮眼成績，總計成功媒合超過800名青年至160家高雄企業實習，不僅較去年媒合超過300名，參與的企業也比去年多出近50家，其中應屆畢業生留任轉為正職比例高達66%，非應屆畢業生留任繼續實習比例也高達61%，進一步調查有高達9成企業因參加計畫而增加錄用青年實習生，錄用實習生人數為計畫原有實習人數2.1倍。

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▲與同事討論軟體開發的圖靈文本股份有限公司實習生設籍外縣市，參與高市實習計畫實習後轉任正職在高雄扎根。（圖／高市府青年局堤供）
▲與同事討論軟體開發的圖靈文本股份有限公司實習生設籍外縣市，參與高市實習計畫實習後轉任正職在高雄扎根。（圖／高市府青年局堤供）
同時根據青年局調查發現111年度最受學生青睞的職缺依序為企劃助理、行政助理及專案助理，另外銀行櫃員及媒體設計類職缺也同樣受到歡迎，青年局將持續開發更多相關企業及職缺，滿足學生對實習的需求，也為企業儲備人力。


▲企劃及媒體設計類型工作為111年度學生熱門投遞的實習職缺，凸顯青年對於就業市場的喜好。（圖／高市府青年局堤供）
▲企劃及媒體設計類型工作為111年度學生熱門投遞的實習職缺，凸顯青年對於就業市場的喜好。（圖／高市府青年局堤供）
青年局局長張以理表示，高雄市近年來招商及觀光成績斐然，國際大廠與知名企業相繼進駐高雄，帶動相關產業對人力需求倍增，透過「大港青年實習站」媒合平台，餐飲服務業媒合率高達79%，製造業媒合率73%，連缺工最嚴重的營建工程業的媒合率也有58%。

青年局指出，111年度戶籍在高雄但就讀外縣市學校的實習生共113位，其中有超過6成的大專應屆畢業生實習結束後即轉任正職，順利返回高雄就業；而戶籍在外縣市但在高雄學校就讀的實習生有222位，其中應屆畢業生轉任正職的比例超過一半，透過青年局事先篩選的優質企業及實習職缺，對於北漂或南漂學生留在高雄就業具強大效益，也能紓解相關產業的缺工壓力。

青年局進一步指出，為利提早向下扎根，參與實習計畫的高中職學生，6成以上選擇與就讀科系相符的職缺實習，以便提早接軌職場，其餘學生選擇與就讀科系不同的職缺實習，以利探索未來職涯方向，無論學生就讀科系為何，皆能在「大港青年實習站」媒合平台找到實習的機會，為未來畢業提早做好準備。

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