被男友媽要求「交出行蹤」　何妤玟意外抓包偷吃

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後來有次春假時，男友為了想看何妤玟，瞞著媽媽偷偷用她的哩程數，換了一張免費機票回到台灣，沒想到恰巧男友媽媽打電話到男友美國住處，發現他人不在美國而且回來台灣也沒說，這下讓不知情的何妤玟成了害兒子不好好讀書的代罪羔羊，也從這次開始只要男友媽媽找不到兒子，就會打電話給何妤玟，而且為了怕何妤玟不接手機，男友媽媽還透過兒子要到了何妤玟的MSN跟家中電話。
果然有次男友媽媽又找不到兒子，立刻打電話給何妤玟，不管何妤玟如何解釋就是不聽，還硬要開MSN跟她視訊，讓何妤玟有夠火大。後來何妤玟跟男友感情變淡，2人也比較少聯絡，沒想到相同的事情再度上演，男友媽媽還要何妤玟一定要打電話給男友，何妤玟雖然生氣但也照做了，沒想到電話另一頭竟然是一個女生的聲音，當場抓包男友偷吃，讓何妤玟氣炸，立刻回撥給男友媽媽，大喊：「我找到你兒子了，我還找到另外一個女的啦！」隨即把電話掛了，雖然後來男友有打電話來解釋，說是一起去夜店的朋友喝醉，所以先載回家休息，但何妤玟也不囉嗦，斷然跟男友分手。本集將於今（11）日晚上10點衛視中文台播出。
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