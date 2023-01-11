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被男友媽要求「交出行蹤」　何妤玟意外抓包偷吃

▲何妤玟被要求交行蹤，意外抓包男友偷吃。（圖／衛視中文台提供）
▲何妤玟被要求交行蹤，意外抓包男友偷吃。（圖／衛視中文台提供）

記者侯家瑜/綜合報導

節目《一袋女王》日前錄影邀請何妤玟、甄莉、呂文婉、宋哥及若綺，上節目分享另一半媽媽令人驚奇的奇葩事蹟。何妤玟表示30歲時曾經和一個小5歲還在美國念大學的ABC交往，對方媽媽覺得身為藝人的何妤玟，肯定會帶壞單純的兒子，還要求何妤玟MSN、手機及家中電話都要提供，之後只要找不到兒子行蹤，她就會急call何妤玟，沒想到有次何妤玟雖然生氣，但還是照做，卻意外抓包男友偷吃。

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▲節目《一袋女王》，左起為若綺、呂文婉、甄莉、曾國城、巴鈺、何妤玟、JR和宋哥。（圖／衛視中文台提供）
▲節目《一袋女王》，左起為若綺、呂文婉、甄莉、曾國城、巴鈺、何妤玟、JR和宋哥。（圖／衛視中文台提供）
何妤玟表示30歲那年跟一個25歲的ABC交往，男友雖然已經25歲但大學還沒畢業，對方媽媽知道2人交往後，覺得何妤玟身處演藝圈私生活複雜又亂，而兒子還是在美國就讀大學的單純學生，認定何妤玟會帶壞兒子，這下讓進演藝圈前可是就讀政大的何妤玟相當不服氣，加上她跟男友是在夜店認識，可見對方比她玩得更早，更讓何妤玟心懷芥蒂。

後來有次春假時，男友為了想看何妤玟，瞞著媽媽偷偷用她的哩程數，換了一張免費機票回到台灣，沒想到恰巧男友媽媽打電話到男友美國住處，發現他人不在美國而且回來台灣也沒說，這下讓不知情的何妤玟成了害兒子不好好讀書的代罪羔羊，也從這次開始只要男友媽媽找不到兒子，就會打電話給何妤玟，而且為了怕何妤玟不接手機，男友媽媽還透過兒子要到了何妤玟的MSN跟家中電話。

果然有次男友媽媽又找不到兒子，立刻打電話給何妤玟，不管何妤玟如何解釋就是不聽，還硬要開MSN跟她視訊，讓何妤玟有夠火大。後來何妤玟跟男友感情變淡，2人也比較少聯絡，沒想到相同的事情再度上演，男友媽媽還要何妤玟一定要打電話給男友，何妤玟雖然生氣但也照做了，沒想到電話另一頭竟然是一個女生的聲音，當場抓包男友偷吃，讓何妤玟氣炸，立刻回撥給男友媽媽，大喊：「我找到你兒子了，我還找到另外一個女的啦！」隨即把電話掛了，雖然後來男友有打電話來解釋，說是一起去夜店的朋友喝醉，所以先載回家休息，但何妤玟也不囉嗦，斷然跟男友分手。本集將於今（11）日晚上10點衛視中文台播出。 

▲何妤玟曾與小5歲的ABC男生交往過。（圖／衛視中文台提供）
▲何妤玟曾與小5歲的ABC男生交往過。（圖／衛視中文台提供）
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